Torino-Parma potrebbe essere recuperata l’11 marzo

Il match Torino-Parma, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, potrebbe essere recupero l’11 marzo con orario ancora incerto.

TORINO – Arrivano le prime indiscrezioni sul recupero di Torino-Parma, incontro valevole per la 25.ma giornata e rinviato ieri a causa dell’emergenza Coronavirus che sta attanagliando l’Italia settentrionale. Secondo quanto raccolto da ParmaLive.com, avanza caldamente l’ipotesi 11 marzo come data utile per giocare la gara, anche se l’orario non è ancora certo, ma le due ipotesi al momento sono le 18 o le 19. Le due compagini avevano già dato la disponibilità per giocare in quella data, ora starà alla Lega Calcio, che segue le direttive del Governo, dare l’ok per la disputa della gara.