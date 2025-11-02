Torino-Pisa 2-2: Moreo illude, Simeone e Adams firmano la rimonta granata

Diretta Torino-Pisa di Domenica 2 novembre 2025: sotto dei gol di Moreo nella prima mezz’ora di gioco recuperano il risultato con Simeone e Adams

TORINO – All’Olimpico Grande Torino va in scena una sfida vibrante tra Torino e Pisa, valida per la decima giornata di Serie A. I toscani sorprendono con una partenza fulminea e una doppietta di Moreo, ma i granata reagiscono con carattere e pareggiano prima dell’intervallo grazie a Simeone e Adams. Il match si chiude sul 2-2, con emozioni, polemiche e un’espulsione eccellente: quella di Baroni.

Cronaca della partita

Il Pisa parte cinico e concreto: al 13’ Moreo segna il suo primo gol in Serie A con un sinistro potente sotto la traversa, dopo una traversa colpita da Akinsanmiro. Al 29’, ancora Moreo raddoppia su rigore, concesso per un presunto fallo di Casadei su Vural. Il Torino, inizialmente impreciso, trova la forza per reagire. Al 42’ Simeone accorcia le distanze con una spizzata di testa su cross di Lazaro. Al 45’+3, Che Adams firma il 2-2 con un sinistro chirurgico, sfruttando un errore in uscita di Semper.

Nel recupero del primo tempo, Baroni viene espulso per proteste veementi contro l’arbitro Arena. La ripresa è meno spettacolare ma comunque intensa. Ngonge sfiora il 3-2 per il Torino, mentre Calabresi impegna Paleari con un colpo di testa pericoloso. Il Torino chiude con il quinto risultato utile consecutivo, mentre il Pisa resta ancora a secco di vittorie, ma mostra segnali di crescita.

Tabellino

TORINO: Paleari A., Ismajli A., Coco S., Maripan G. (dal 22′ st Tameze A.), Lazaro V. (dal 28′ st Biraghi C.), Ilic I., Casadei C., Vlasic N. (dal 1′ st Ngonge C.), Pedersen M., Adams C. (dal 21′ st Gineitis G.), Simeone G. (dal 33′ st Zapata D.). A disposizione: Anjorin F., Asllani K., Biraghi C., Dembele A., Gineitis G., Ilkhan E., Masina A., Ngonge C., Njie A., Popa M., Siviero L., Tameze A., Zapata D. Allenatore: Baroni M..

PISA: Semper A., Canestrelli S., Caracciolo Ant., Calabresi A., Toure I. (dal 21′ st Nzola M.), Vural I. (dal 38′ st Marin M.), Hojholt M. (dal 1′ st Aebischer M.), Akinsanmiro E., Leris M. (dal 38′ st Cuadrado J.), Meister H., Moreo S. (dal 20′ st Angori S.). A disposizione: Aebischer M., Albiol R., Angori S., Bonfanti G., Buffon L., Cuadrado J., Denoon D., Lorran, Marin M., Mbambi J., Nicolas Andrade, Nzola M., Piccinini G., Scuffet S., Tramoni M. Allenatore: Gilardino A..

Reti: al 42′ pt Simeone G. (Torino) , al 45’+3 pt Adams C. (Torino) al 13′ pt Moreo S. (Pisa) , al 29′ pt Moreo S. (Pisa) .

Ammonizioni: al 27′ pt Casadei C. (Torino), al 45’+4 st Pedersen M. (Torino) al 37′ pt Hojholt M. (Pisa).

Espulsioni: al 45′ pt Baroni M. (Torino).

Recupero: 3′ pt, 4′ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Albert Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato da Alessio Berti di Prato come primo assistente e Valerio Colarossi di Roma 2 come secondo. Il quarto ufficiale sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al VAR è stato designato Giacomo Camplone di Lanciano, mentre all’AVAR opererà Simone Sozza di Seregno.

La presentazione del match

Domenica 2 novembre, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, andrà in scena Torino-Pisa, match valido per il decimo turno di Campionato di Serie A 2025/2026. Il Torino ha vinto l’ultimo match contro il Pisa in Serie A (1-0 il 21 aprile 1991 con gol di Roberto Cravero); i granata non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nel massimo campionato.

Il Torino si presenta alla sfida contro il Pisa in uno stato di forma decisamente positivo, rinfrancato da una serie di risultati utili che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Marco Baroni. Dopo la battuta d’arresto contro il Parma, i granata hanno saputo reagire con carattere, raccogliendo otto punti nelle ultime quattro giornate e mostrando una crescente solidità difensiva: appena un gol subito nelle ultime tre gare. A brillare sono soprattutto le prestazioni individuali, con Paleari che si è rivelato un secondo portiere affidabile e il terzetto difensivo composto da Tameze, Maripan e Coco che ha offerto garanzie tattiche e fisiche. A centrocampo, Casadei ha impressionato per dinamismo e intensità, risultando tra i migliori in campo contro il Bologna.

L’unico reparto che sembra aver perso un po’ di smalto è l’attacco, dove Adams e Simeone non hanno convinto pienamente nell’ultima uscita. L’attesa è tutta per il ritorno a pieno regime di Zapata, il cui rientro potrebbe dare nuova linfa alla fase offensiva. In vista del match, Baroni potrebbe confermare Paleari tra i pali, nonostante il possibile rientro di Israel tra i convocati. In mezzo al campo, Ilic spera in una conferma, mentre Asllani dovrebbe tornare titolare dopo un turno di riposo. Sulle fasce, Pedersen resta un jolly tra destra e sinistra, con Biraghi e Lazaro pronti a completare la linea esterna a seconda delle scelte tattiche. Il morale è alto e l’occasione per allungare la striscia positiva è ghiotta, soprattutto dopo il pareggio spettacolare contro la Lazio, la vittoria di prestigio contro il Napoli e il successo casalingo contro il Genoa. Il Torino non vuole fermarsi e punta a sfruttare la sfida contro il Pisa per compiere un ulteriore passo avanti, consolidando la propria posizione e lanciando un segnale forte alla piazza.

Il Pisa si prepara alla trasferta di Torino con l’ambizione di proseguire il proprio percorso di crescita e centrare il quarto risultato utile consecutivo. Mister Gilardino, subito dopo il pareggio contro la Lazio, ha sottolineato come la squadra abbia acquisito maggiore consapevolezza e margini di miglioramento, elementi fondamentali per affrontare con fiducia una sfida complessa come quella contro i granata. In vista del match, il tecnico nerazzurro ha annunciato un ampio turnover: torneranno titolari Akinsanmiro e Leris, mentre Albiol potrebbe scendere in campo con un tutore alla mano. Possibile spazio anche per Hojholt e Vural, quest’ultimo pronto a dare il cambio a Marin per permettergli di rifiatare. In attacco, Meister potrebbe affiancare NZola dal primo minuto, offrendo nuove soluzioni offensive. Nonostante le difficoltà iniziali, il Pisa ha dimostrato di non essere in Serie A per una semplice passerella.

I numeri parlano di soli cinque gol segnati e dodici subiti, ma dietro questi dati si nasconde una squadra compatta, organizzata e capace di mettere in difficoltà avversari di alto livello. Escludendo la pesante sconfitta contro il Bologna, i toscani hanno ottenuto pareggi contro Atalanta, Fiorentina, Milan e Lazio, e hanno disputato una buona gara anche contro il Napoli. Manca ancora la vittoria, quel guizzo decisivo per conquistare i tre punti, ma il gruppo di Gilardino ha mostrato carattere e idee chiare. Anche nella precedente sfida di Coppa Italia contro il Torino, il Pisa ha tenuto testa ai granata, confermando di poter competere con dignità e determinazione. La trasferta all’Olimpico Grande Torino sarà dunque un nuovo banco di prova per una squadra che, pur nei limiti tecnici di una neopromossa, ha già dimostrato di poter dire la sua in ogni partita.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Baroni scende in campo con il 3-5-2: in porta Paleari; difesa composta da Ismajli, Maripán e Coco; sulle corsie esterne agiscono Pedersen e Lazaro; in mezzo al campo spazio a Casadei, Ilić e Vlašić; in attacco la coppia formata da Simeone e Adams.

ÇOME ARRIVA IL PISA – Il Pisa di Gilardino si dispone con il 3-5-2: tra i pali Semper; in difesa Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti; sugli esterni Touré e Angori; in mediana agiscono Akinsanmiro, Marin e Aebischer; davanti spazio alla coppia offensiva formata da Moreo e Nzola.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.Allenatore: Baroni.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Nzola.Allenatore: Gilardino.

