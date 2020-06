Torino – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Udinese del 23 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Martedì 23 giugno alle ore 21.45 andrà in scena Torino – Udinese, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno ricominciato la stagione pareggiando tra le mura amiche contro il Parma mentre la squadra bianconera, prima della sosta, ha rimediato un pareggio casalingo contro la Fiorentina. Entrambe le squadre occupano la quattordicesima posizione in classifica con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI TORINO – I Granata dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Lyanco. A centrocampo Lukic e Rincon in cabina di regia con De Silvestri e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer agirà a supporto del tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Musso tra i pali, pacchetto arretrato composto da Becao, Ekong e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Fofana e De Paul mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Stryger Larsen e Sema. In attacco tandem offensivo composto da Okaka e Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Udinese, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Torino – Udinese

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

STADIO: Olimpico – Grande Torino