Torneo ATP Challenger Tour “Aspria Tennis Cup” 2023

Dal 2 al 9 luglio 2023 torna il Torneo ATP Challenger Tour “Aspria Tennis Cup” sui campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Milano

MILANO – Una scelta importante, fatta per crescere ancora dopo sedici edizioni di successo. Per la prima volta dal 2006, l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS cambia data e cresce di montepremi. Un cambiamento piccolo ma significativo: storicamente collocato nella settimana delle qualificazioni di Wimbledon, quest’anno l’ATP Challenger di Milano, evento organizzato da Aspria Harbour Club in collaborazione con Makers e con il contributo della Regione Lombardia, si giocherà dal 2 al 9 luglio presso il Club, in concomitanza con la prima settimana dei Championships.

Sette giorni che cambiano tutto, perché – per la prima volta – Milano potrà intercettare giocatori solitamente impossibilitati a venire, elevando il livello medio del campo di partecipazione. Una scelta fortemente voluta dal direttore del torneo Massimo Lacarbonara e dal presidente del comitato organizzatore Carlo Alagna, e condivisa da Umberto Rianna, responsabile degli Over 18 per conto della FITP (con cui il torneo condivide una proficua collaborazione).

Parlando con i responsabili dell’Aspria Harbour Club – da 30 anni tempio del tennis in zona San Siro con i suoi 18 campi su quattro diverse superfici (più 4 da padel) a disposizione di tutti gli amanti della racchetta – il noto coach campano ha subito approvato l’idea, affermando che la prima settimana di luglio avrebbe garantito un sontuoso upgrade al torneo. È questa la novità più importante di uno degli ATP Challenger più longevi, che quest’anno farà parte della categoria “75” e metterà in palio un montepremi di 73.000 euro. L’ultimo ricordo è la vittoria di Federico Coria: lo scorso anno, l’argentino fece valere lo status di testa di serie numero 1 e vinse in finale contro il rampante Francesco Passaro.

DOPPIO A INVITI PER GIORNALISTI E MANAGER

Lo stesso 22enne perugino fa parte di una lunga lista di giovani italiani in rampa di lancio, come evidenziato dai risultati degli ultimi mesi. Confermato il programma di un torneo dallo staff organizzativo ormai consolidato, supportato da un club abituato ai grandi eventi: durante l’anno, infatti, grazie al suo forte expertise nella disciplina, l’Harbour promuove numerosi altri tornei di tennis e padel come la Exclusive Padel Cup di Intesa San Paolo o il Torneo Avvenire, la celebre competizione dedicata alle giovani promesse del tennis tenutasi di recente dal 10 al 18 giugno. Come sempre, l’organizzazione Makers è molto attiva nella creazione e nella gestione di eventi speciali che renderanno l’ASPRIA Tennis Cup ancora più coinvolgente per pubblico e giocatori. Una delle nuove iniziative (ma ve ne sono molte altre) riguarda un torneo di doppio (a inviti) riservato a giornalisti e manager d’impresa, in programma nel pomeriggio di venerdì 7 luglio (a partire dalle ore 16). L’iniziativa ha già riscosso un grande successo, non solo perché in palio c’è un premio super: un volo “La Compagnie” andata e ritorno per due persone con destinazione New York in only business.

SOSTENIBILITÀ E TICKETING

Confermando una storia che vede il torneo sempre molto attento all’ambiente, l’edizione 2023 avrà una bella novità. Presso l’Aspria Harbour Club Milano saranno a disposizione numerosi erogatori d’acqua e borracce ecologiche BCS che ricalcheranno quanto accaduto al recente Roland Garros: in questo modo, giocatori, accompagnatori e staff potranno ridurre esponenzialmente il consumo di plastica, nel rispetto della policy dell’Assessorato allo Sport di Regione Lombardia, pienamente condivisa dal title sponsor BCS. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito fino a giovedì 6 luglio, poi ci saranno più opzioni per il weekend, dal biglietto tradizionale al nuovo VIP Pack: si tratta di tagliandi pregiati che garantiranno agli ospiti un’accoglienza dedicata, un gadget speciale e una visione privilegiata a due passi dal campo.

Tutti i tagliandi sono disponibili su TicketOne. Tutto questo è l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS, l’evento che sa combinare grande tennis e intrattenimento, il tutto in un contesto spettacolare.

L’appuntamento è domenica 2 luglio, con i primi match delle qualificazioni.