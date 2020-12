Premier League, Tottenham – Fulham: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Tottenham – Fulham del Mercoledì 30 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata di Premier League

LONDRA – Mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 19:00, é in programma Tottenham – Fulham, incontro valevole per la 16°giornata di Premier League. Le squadre si trovano a incontrarsi dopo l’ultimo precedente del 20 gennaio 2019 quando la Tottenham si impose con il risultato di 1-2. Sarà l’arbitro Bankes a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Tottenham Hotspur Stadium. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Tottenham, quotando la vittoria a 1.45. Nelle ultime 5 sfide il Tottenham ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 6. Il Fulham invece ha ottenuto 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta realizzando 2 reti e subendone 4. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 19:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. In Premier League al primo posto c’é il Liverpool con 32 punti, in seconda posizione troviamo l’Everton con 29 e in terza il Leicester a quota 28.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Tottenham – Fulham

Il Tottenham potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Lloris in porta e difesa composta al centro da Rodon e Dier e ai lati da Doherty e Reguilon. Probabile modulo 4-2-3-1 per il Fulham con Areola tra i apli e retroguardia formata dalla coppia centrale Andersen-Adarabioyo e da Aina e Robinson ai lati. In mezzo al campo Reed e Lemina- Sulla trequarti Lemina; Lookman e Cairney, di supporto all’unica punta Cavaleiro.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Rodon, Dier, Reguilon; Sissoko, Höjbjerg; Son, Ndombélé, Bergwijn; Kane. Allenatore: Mourinho.

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Cairney, Cavaleiro; Mitrovic. Allenatore: Parker

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Tottenham – Fulham, valida per la 16° giornata di Premier League , sarà visibile in diretta tv su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.