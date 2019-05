Champions League, Tottenham – Liverpool: i bookmakers dicono “1”

Champions League, Tottenham – Liverpool: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 1 giugno dalle ore 21. I bookmakers dicono “1”

MADRID – Sabato 1 giugno si gioca la finale della Champions League, che vede in campo Tottenham e Liverpool. Come sono arrivate le due squadre alla fase conclusiva della competizione più prestigiosa di Europa? Nella fase a gironi il Tottenham si è classificato per un soffio nel Girone B alle spalle del Barcellona; agli ottavi hanno eliminato il Borussia Dortmund e ai quarti il Manchester City e in semifijale l’Ajax. Il Liverpool, invece. ha prevalso sul Bayern Monaco agli ottavi e sul Porto ai quarti, dopo che nella fase a gironi si era piazzato secondo con 9 punti nel Gruppo C, alle spalle del Paris Saint Germain, che ha chiuso a quota 11. Nella semifinale ha vinto a sorpresa contro il Barcelloa, ribaltando il 3-0 dell’andata.

Tottenham – Liverpool: i bookmakers dicono “1”

I bookmakers dicono Tottenham. Il segno 1 è quotato da 4,05 a 4,2. Il segno X è offerto da 3,55 a 3,90 mentre il segno 2 vale da 1,90 a 1,95

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,90 a 1,91, l’X/2 da 1,23 a 1,26 mentre l’1/2 è dato da 1,31 a 1,32

I bookmakers non si sbilanciano sul numero di gol: l’Under 2,5 e l’Over 2,5 soo dati i media a 1,85. Credono che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,95 a 2,03, il goal da 1,71 a 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 6,00 a 6,30), seguito dall’1-2 (da 7,30 a 8,00) e dallo 0-2 (da 8,50 a 8,90).

La possibilità che segnino entrambe le squadre nel primo tempo vale da 4,35 a 4,45.