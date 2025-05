Tottenham-Manchester United 1-0: cronaca diretta live e risultato

Diretta Tottenham-Manchester United di mercoledì 21 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita dell’Europa League

BILBAO – Mercoledì 21 maggio alle ore 21 si disputerà Tottenham-Manchester United, partita valida per la finale di Europa League. L’incontro si giocherà a San Mames e sarà diretto dal tedesco Zwayer. Le quote vedono leggermente favoriti i Red Devils, la cui vittoria si trova a 2,25, il pareggio a 3,40 mentre il successo degli Spurs è quotato 3,20.

Se si tenesse in considerazione solo il campionato, la stagione del Tottenham sarebbe fallimentare, considerato che si trova addirittura al quartultimo posto in classifica. Gli Spurs, infatti, hanno conquistato solamente 38 punti grazie a sole undici vittorie, cinque pareggi e ben ventuno sconfitte, peggio hanno fatto solo le tre squadre retrocesse. Per arrivare in finale, gli uomini allenati da Postecoglou hanno eliminato l’AZ Alkmaar negli ottavi, il Francoforte nei quarti e il Bodo Glimt nelle semifinali.

Lo stesso discorso fatto per il Tottenham vale anche per il Manchester United, protagonista di una stagione disastrosa in campionato dove si trova appena una posizione più su degli Spurs. I Red Devils si trovano al sedicesimo posto in classifica con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e addirittura diciotto sconfitte. La squadra guidata da Amorim, per arrivare a giocarsi l’ultimo atto, ha avuto la meglio della Real Sociedad negli ottavi, del Lione nei quarti e dell’Athletic Bilbao nelle semifinali.

Non ci sono precedenti tra Tottenham e Manchester United in Europa League.

Tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 1-0 59' Decisivo Vicario, che all'interno dell’area piccola anticipa con i pugni in uscita bassa Yoro, bravo a inserirsi ma fermato sul più bello mentre cercava la deviazione in scivolata. Intervento provvidenziale del portiere degli Spurs. 55' Sono passati i primi dieci della ripresa, nessuna occasione degna di nota in questo inizio di secondo tempo. 49' Contrasto aereo falloso di Van de Ven che prende un cartellino giallo. 45' Riparte la sfida al San Mames INIZIO SECONDO TEMPO 45' Finisce qui il primo tempo! 42' VANTAGGIO TOTTENHAM!!! Autogol di Shaw, che devia nella propria porta un cross teso di Udogie. Decisivo l’inserimento di Johnson, che con una devizione sporca, fa sbattere la palla sul corpo del difensore del Manchester. 33' Giallo per Diallo, primo ammonito della gara. 26' Diallo punta in velocità Udogie e dopo averlo saltato mette forte in mezzo. Bravissimo Johnson a metter in angolo. 20' I ritmi di questa partita sono altissimi 16' Pericoloso il Man United! Sugli sviluppi di un corner il pallone termina sui piedi di Diallo che salta il suo diretto avversario e cerca la porta da posizione defilata con un tiro violento di collo destro. Palla larga di nulla. 16' Dorgu in spaccata mette in mezzo un gran palla per Hojlund, capisce tutto Romero che in scivolata mette in angolo. 11' Errore in uscita di Maguire! Ne approfitta Johnson, che si presenta a tu per tu con Onana e calcia con potenza. Il portiere del Manchester United è reattivo, alza il braccio e respinge il diagonale, evitando il gol. 7' Cross tagliato di Pedro Porro dalla trequarti per l'inserimento di Richarlison. Onana esce male, ma è provvidenziale Mazraoui, che con una lunga diagonale anticipa perfettamente l’attaccante brasiliano sul secondo palo e sventa il pericolo. 5' Ci prova Bruno Fernandes! Dopo un’uscita incerta di Vicario, anticipato da Højlund, la difesa del Tottenham si ricompatta e costringe l’ex Udinese e Novara a calciare in equilibrio precario. Il suo tiro viene deviato da Mount e si perde sul fondo. 4' Man Utd in maglia rossa e pantaloncini neri, Spurs in completo bianco. 1' SI PARTE!! E' INIZIATO L'ULTIMO ATTO DELL'EUROPA LEAGUE INIZIO PRIMO TEMPO Ore 19.55 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Tottenham-Manchester United, match valido per la finale di Europa League TABELLINO TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Richarlison.A disposizione: Austin, Whiteman, Danso, Son, Tel, Gray, Spence, Odobert, Davies, Scarlett, Moore, Ajayi Allenatore: Postecoglou



MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mount, Hojlund, Diallo. A disposizione: Bayindir, Lindelof, Zirkzee, Eriksen, Garnacho, Dalot, Ugarte, Heaven, Evans, Mainoo, Amass, Collyer. Allenatore: Amorim. Reti: 42'pt aut. Shaw Ammoniti: Diallo (M), Van de Ven (T)

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Richarlison. Allenatore: Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mount, Hojlund, Diallo. Allenatore: Amorim.

La presentazione del match

QUI TOTTENHAM – Postecoglou dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Vicario tra i pali, in difesa Porro, Romero, Van de Ven e Udogie, a cantrocampo il trio composto da Sarr, Bentancur e Bissouma, in attacco Johnson e Son ai lati di Solanke. Indisponibili Bergvall, Dragusin, Forster, Kinsky, Kulusevsi, Maddison, Reguilon e Werner.

QUI MANCHESTER UNITED – Pochi dubbi per Amorim che dovrebbe schierare Onana in porta, difesa a tre formata da Mazraoui, Maguire e Yoro, a centrocampo sulle fasce a destra Diallo, a sinistra Dorgu, in mezzo Casemiro e Ugarte, sulla trequarti Bruno Fernandes e Garnacho dietro Hojlund. Fuori per infortunio De Ligt e Lisandro Martinez.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Diallo, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Allenatore: Amorim

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201 e in chiaro su TV8