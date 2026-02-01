Treviso-Bassano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Treviso-Bassano di Domenica 1 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

TREVISO – Domenica 1 febbraio 2026, lo Stadio Omobono Tenni ospiterà la partita Treviso-Bassano, sfida valida per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby veneto tra Treviso e Bassano, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Treviso, infatti, è al primo posto grazie a 17 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, segno di un cammino quasi perfetto. Il Bassano, invece, si ritrova all’ottavo posto, dopo 7 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Alla luce di questi dati, è possibile sostenere che il Treviso abbia i mezzi per controllare l’andamento della gara, pur dovendo fare attenzione a un avversario capace di rendersi pericoloso come dimostra la posizione in classifica.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Treviso, con 37 gol segnati e 9 subiti, ha una differenza in gol di 28. Allo stesso tempo, il Bassano ha un record di 18 gol segnati e 17 subiti, con una differenza reti di 1. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che il Treviso dispone di una superiore capacità di incidere offensivamente e di una solidità difensiva decisamente più marcata, elementi che rafforzano i favori del pronostico a favore della formazione di casa.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Il pareggio è quotato a 3.50, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Bassano è di 5.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

L’arbitro della partita sarà il fischietto Giovanni Curcio della Sezione di Siena. Sarà coadiuvato da Matteo D’Orazio proveniente da Teramo e Mario Cammarota appartenente alla sezione di Nola. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TREVISO – Il tecnico Gorini dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-4-1-2 puntando su solidità ed equilibrio: Vadjunec tra i pali, difesa a tre formata da Gucher, Munaretto, Salvi. Sugli esterni Ferretti e Lunghi assicurano spinta in mezzo agirannoFragnelli, Gianola, Perin, Serena. Sulla trequarti spazio aArtioli, mentre in attacco la coppia Scotto-Svidercoschi è chiamata a dare peso e concretezza. Tale modulo è pensato per garantire compattezza tra i reparti, sfruttando l’ampiezza sugli esterni e la qualità del trequartista tra le linee per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

COME ARRIVA IL BASSANO – Il tecnico Zecchin dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2, con Costa tra i pali; difesa composta da Campesan, Medina, Gattoni; a centrocampo ci saranno Marchiori, Stefanelli, Zilio, Caccin, Cecchin, con Fasolo e Gian terminale offensivo. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

TREVISO FBC (3-4-1-2): Vadjunec; Gucher, Munaretto, Salvi; Fragnelli, Gianola, Perin, Serena; Artioli; Scotto, Svidercoschi. Allenatore: Gorini.

BASSANO (3-5-2): Costa; Campesan, Medina, Gattoni; Marchiori, Stefanelli, Zilio, Caccin, Cecchin; Fasolo, Gian. Allenatore: Zecchin

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Treviso e Bassano in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.