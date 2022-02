La partita Turris – Foggia del 22 febbraio 2022 in diretta: l’attaccante di casa è il protagonista del primo tempo con la sua doppietta e in mezzo la rete di Garofalo. Nella ripresa la ciliegina sulla torta di Leonetti

Cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Prima chance della partita al 4′ con un bolide dal limite di Petermann a impegnare severamente in tuffo Perina. La risposta di Giannone da fuori area ma la sfera non si abbassa e termina alta. Vantaggio dei padroni di casa al 10′ con Santaniello: palla in verticale, un pallonetto delizioso per l’attaccante che entra in area e conclude di potenza in diagonale sotto la traversa, libero da marcatura con il destro sull’uscita del portiere. Al 23′ tentativo di Leonetti a botta sicura, palla che si stampa sul palo interno alla destra di Frattali quindi sull’altra palo tap in da due passi a lato di Santaniello. Al 26′ arriva la rete del pareggio di Garofalo: filtrante di Ferrante per Merola in area, prima conclusione sul primo palo solo respinta da Perina che nulla può sul tap in con il destro del numero 21 lesto a infilarlo sull’altro palo. Al 32′ diagonale Al 43′ torna nuovamente in vantaggio la Turris: apertura a destra di Leonetti e cross basso di Giannone per Santaniello che libero da due passi controlla e calcia con il sinistro e nulla da fare per Dalmasso e palla all’angolino destro. Senza recupero termina il primo tempo con il vantaggio per 2-1 della Turris sul Foggia.

SECONDO TEMPO

Al via il secondo tempo del match. Prima occasione in contropiede per la Turris al 12′ Rizzo, cross basso per Giannone e sponda per Tascone che calcia con il destro dal limite e palla di poco a lato. Leonetti sfiora il 3-1 in contropiede: Foggia tutto sbilanciato in avanti con Dalmasso quasi ai 35 metri superato in velocità dal giocatore che calcia verso la porta sguarnita ma Nicolao quasi sulla linea salva un gol già fatto. Al 32′ da Di Paolantonio per Curcio che dopo un rimbalzo lascia partire una conclusione al volo molto insidiosa deviata dal portiere in angolo. Al 33′ arriva il 3-1 firmato Leonetti: palla in verticale per il giocatore che ai 35 metri vede Dalmassi fuori dai pali a conclude di prima intenzione alla sua destra. Il portiere, fuori posizione scivola e non riesce a evitare il gol. Al 43′ bello spunto di Nunziante e conclusione con il mancino a giro dal limite di poco alta. Dopo 4 minuti di recupero si chiude la sfida tra Turris e Foggia sul punteggio di 3-1.

Tabellino

TURRIS: Perina P., Di Nunzio F., Franco D. (dal 22′ st Bordo L.), Ghislandi D., Giannone L. (dal 35′ st Nunziante C.), Leonetti V. (dal 35′ st Pavone F.), Loreto C., Santaniello E., Tascone S. (dal 44′ st Iglio G.), Varutti M., Zampa E.. A disposizione: Abagnale A., Bordo L., Colantuono V., D’Oriano G., Iglio G., Lame M., Nocerino L., Nunziante C., Pavone F., Primicile A., Sbraga A., Zanoni E.

FOGGIA: Dalmasso J. D., Curcio A., Di Pasquale D. (dal 27′ st Girasole D.), Ferrante A. (dal 16′ st Vitali P.), Gallo A. (dal 15′ st Di Paolantonio A.), Garofalo V. (dal 35′ st Rizzo Pinna A.), Merola D., Nicolao G., Petermann D. (dal 27′ st Maselli S.), Rizzo A., Sciacca G.. A disposizione: Illuzzi F., Buschiazzo F., Di Paolantonio A., Girasole D., Maselli S., Rizzo Pinna A., Turchetta G., Vitali P.

Reti: al 10′ pt Santaniello E. (Turris), al 43′ pt Santaniello E. (Turris), al 33′ st Leonetti V. (Turris) al 26′ pt Garofalo V. (Foggia).

Ammonizioni: al 20′ st Ghislandi D. (Turris) al 26′ st Curcio A. (Foggia), al 37′ st Nicolao G. (Foggia).

Formazioni ufficiali

TURRIS (3-4-3): Perina; Zampa, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco, Tascone, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Nunziante, Zanoni, Sbraga, Iglio, Zampa, D’Oriano, Pavone, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. A disposizione: Illuzzi, Girasole, Buschiazzo, Rizzo Pinna, Di Paolantonio, Maselli, Vitali, Turchetta. Allenatore: Zdenek Zeman

I convocati della Turris

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Varutti, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.

I convocati del Foggia

Portieri: Illuzzi, Dalmasso;

Difensori: Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Rizzo, Buschiazzo, Nicolao;

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Petermann, Di Paolantonio;

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Vitali, Merola, Turchetta;

Biglietti

I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza (75%) attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna: prezzo unico euro 15,00;

Tribuna bambini nati dal 2018: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto nati dal 2014 al 2017: euro 5,00;

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004 al 2013) – donne – over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00;

Distinti ospiti: euro 15,00 compresivi di diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti, nella giornata di martedì 22 febbraio, sarà dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara.

La presentazione del match

TORRE DEL GRECO – Martedì 22 febbraio, alle ore 21, allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, andrà in scena Turris – Foggia, recupero della ventiduesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I campani sono chiamati a riscattare il pesante 5-0 rimediato sul campo del Palermo; dopo un avvio di stagione sorprendente sono scesi all’ottavo posto in classifica, che occupano con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte, con quarantatré gol fatti e trentotto subiti. Hanno perso le ultime cinque sfide incassando tredici reti contro le tre siglate. A pari merito in classifica con la Turris c’é proprio il Foggia, che ha un cammino di dieci partite vinte, undici pareggiate e sei perse con quarantuno gol fatti e trentadue subiti. La squadra di Zeman é reduce dal successo esterno di misura contro il Monopoli; il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con otto reti realizzate e cinque incassate. Lo scorso 11 settembre la Turris si é aggiudicata la gara di andata con il risultato di 0-2. A dirigere il match sarà Roberto Lovison della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Roberto Allocco di Bra; quarto uomo ufficiale Daniele Rutella di Enna.

QUI TURRIS – Caneo dovrà fare a meno degli squalificati Longo e Manzi, oltre agli infortunati Finardi e Esempio, ma ritrova Di Nunzio, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico Caneo potrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Perina in porta e difesa a tre composta da Loreto, Di Nunzio e Sbraga. A centrocampo Ghislandi, Tascone, Franco e Zanoni; in attacco Giannone, Santaniello e Leonetti.

QUI FOGGIA – Zeman dovrà rinunciare a Alastra, Volpe, Martino, Garattoni, Tuzzo, Markic e Di Grazia ma recupera Rocca. Probabile modulo 4-3-3 con Dalmasso tra i pali e con Nicolao, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo a formare il blocco difensivo. Garofalo, Petermann e Di Paolantonio a centrocampo; tridente offensivo formato da Merola, Ferrante e Curcio.

Le probabili formazioni di Turris – Foggia

TURRIS (3-4-3): Perina; Loreto, Di Nunzio, Sbraga; Ghislandi, Tascone, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Bruno Caneo.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zdenek Zeman.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.