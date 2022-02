Bari – Picerno: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Picerno del 22 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C 2021/2022

BARI – Martedì 22 febbraio, alle ore 21, allo Stadio San Nicola, andrà in scena Bari – Picerno, recupero della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. Nel turno precedente il Bari ha perso in casa per 2-3 contro il Campobasso; nonostante questa inattesa battuta di arresto si presenta all’appuntamento al primo posto in classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sul Catanzaro che é la sua diretta inseguitrice, a quota 55 punti e con un cammino di sedici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, con quarantasei gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando cinque reti e incassandone altrettante. I lucani vengono dal successo casalingo di misura contro la Juve Stabia e sono ottavi, a pari merito con Foggia e Turris, a quota 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte; per loro ventisette gol fatti e ventinove subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre successi e due pareggi con cinque reti siglate e quattro incassate. A dirigere l’incontro sarà Paolo Bitonti di Bologna, coadiuvato da Rosario Antonio Grasso di Acireale e Marco Cerilli di Latina, quarto ufficiale Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

La presentazione del match

QUI BARI – Mignani dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-2 con Frattali tra i pali e con Pucino, Gigliotti, Celiento e Ricci a formare il blocco difensivo. A centrocampo Scavone, Maita e D’Errico. A sostegno delle due punte Antenucci e Cheddira dovrebbe esserci Mallamo.

QUI PICERNO – Per il Picerno probabile modulo 4-4-2 con Albertazzi in porta e retroguardia formata al centro da De Franco e Garcia e sulle fasce da Setola e Vanacore. In mezzo al campo De Ciancio e Pitaresi; sulle corsie esterne De Cristofaro e Parigi. Davanti Reginaldo e Vivacqua.

Le probabili formazioni di Bari – Picerno

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Celiento, Ricci; Scavone, Maita, D’Errico; Mallamo; Cheddira, Antenucci. Allenatore: Michele Mignani

PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Setola, De Franco, Garcia, Vanacore; De Cristofaro, De Ciancio, Pitarresi, Parigi; Reginaldo, Vivacqua. Allenatore: Colucci.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.