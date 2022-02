Chelsea – Lille 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Lille del 22 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

LONDRA – Martedì 22 febbraio alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra, si accendono i riflettori per Chelsea – Lille, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Il Chelsea, Campione del mondo e detentore della Coppa, si é piazzato al secondo posto nel Gruppo H dietro alla Juventus. In Premier League viene dal successo esterno di misura contro il Crystal Palace ed é terzo con 50 punti, frutto di quattordici vittorie, otto pareggi e tre sconfitte con quarantanove gol fatti e diciotto subiti. Ha vinto le ultime cinque sfide siglando otto reti e subendone due. Il Lilla, invece, si è qualificata al primo posto del Gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Strasburgo. In campionato é reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Metz ed é soltanto undicesimo a quota 36 punti, con un cammino di nove partite vinte, nove pareggiate e sette perse con trentadue reti realizzate e trentacinque incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con cinque gol fatti e otto subiti. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 10 dicembre 2019 quando gli inglesi si imposero per 2-1.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATI IN DIRETTA: CHELSEA - LILLE 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 29' Kanté per Ziyech in area ma viene chiuso all'ultimo da Botman 24' tentativo di Xeka al limite murato dalla difesa 18' tentativo con il piatto sinistro in area per Alonso, blocca Leo Jardim 15' su angolo per Bamba, tenatativo sul primo palo di Onana e palla un paio di metri a lato 12' risposta di David con il mancino dal limite palla alta sopra la traversa! 8' HAVERTZ!!! CHELSEA IN VANTAGGIO!!! Sul corner procurato si inserisce a centroarea e libero da marcatura colpisce di testa da due passi! 7' prova a riscattarsi Havertz che riceve in area, sterza e calcia a giro con il mancino e sfera deviata dal portiere in angolo! 4' palla gol per Havertz! Su cross basso di Azpilicueta, si libera bene l'attaccante in area sul primo palo ma da due passi calcia alto! 1' chiusura in area su Havertz al termine di un bello scambio al limite palla a terra Partiti! Calcio d'avvio per il Lille in maglia bianca, Chelsea nella classica bleu Ci siamo! Chelsea e Lille in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine.net, benvenuti alla diretta di Chelsea - Lille. Dalle 21 seguiremo il match in diretta. TABELLINO CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensenm, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Jorginho, Lukaku, Werner, Loftus,-Cheek, Chalobah, Sual Niguez, Mount, Kenedy, Sarr, Vale. Allenatore: Tuchel LILLE (4-3-3): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Tiago Djalo; Onana, Xeka, André; Renato Sanches, David, Bamba. A disposizione: Grbic, Raux, Gudmundsson, Ben Arfa, Burak Yilmaz, Lihadji, Gomes, Weah, Zhegrova, Bradaric. Allenatore: Gourvennec Reti: all'8' pt Havertz Ammonizioni: Recupero:

L’arbitro

Sarà Jesús Gil Manzano l’arbitro della sfida. Il direttore di gara spagnolo avrà come assistenti Iñigo e Ángel Nevado. Il quarto uomo sarà invece José Luis Munuera. Al VAR Alejandro Hernández; assistente Ricardo de Burgos.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – Out gli infortunati Chilwell e Hudson-Odoi. I Blues di mister Tuchel potrebbero adottare il modulo 3-4-2-1 con Mendy in porta e con Thiago Silva, Rudiger, Christensen in posizione arretrata. A centrocampo Azpilicueta, Kante, Jorginho e Kovacic. Sulla trequarti Mount e Havertz di supporto all’unica punta Lukaku.

QUI LILLA – Il Lilla dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Grbic in porta e difesa composta dalla coppia centrale Fonte-Botman e sulle fasce da Celik e Djalo. In mezzo al campo Andre e Xeka; sulle corsie Bamba e Gudmundsson. Coppia di attacco composta da David e Weah.

Le probabili formazioni di Chelsea – Lille

CHELSEA (3-4-2-1) : Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel.

LILLE (4-4-2): Grbic; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; T.Weah, David. Allenatore: Gourvennec



Dove vederla in TV ed in streaming

Chelsea – Lilla sarà trasmessa su Sky Sport Football e Sky Sport (253 del satellite) e in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.