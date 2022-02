Monopoli – Foggia 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Foggia di Sabato 19 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

MONOPOLI – Sabato 19 febbraio 2022 andrà in scena il derby pugliese tra Monopoli – Foggia, incontro valevole per la giornata 28 del campionato Serie C – Girone C, il fischio di inizio é in programma per le ore 17:30. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta il Foggia ha avuto la meglio con il risultato di 1-0, grazie a una rete di Ferrante al 32′ del primo tempo. Palcoscenico di questo incontro sarà lo mentre la direzione sarà affidata all’arbitro a Michele Delrio di Reggio Emilia. Sarà coadiuvato da Giovanni Dell’Orco di Policoro e Nicolò Moroni di Treglio; quarto ufficiale Marco Monaldi di Macerata. Pronostico a favore del Monopoli con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.25 mentre il pareggio è dato a 3 e la sconfitta a 3.30. Nelle ultime 5 sfide il Monopoli ha ottenuto 1 vittorie, 2 pareggio e 2 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 5. Il Foggia invece ha ottenuto 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 8. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi gli aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match attraverso il tabellino. Ricordiamo che in Serie C – Girone C guida in classifica il Bari con 55 punti a seguire Catanzaro con 48, Virtus Francavilla con 47, Avellino 45 e Monopoli 43.

Cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, al via il derby con il calcio d’avvio per il Foggia.

Tabellino minuto per minuto

MONOPOLI: Loria L. (Portiere), Arena M., Bizzotto N., Borrelli G., Bussaglia A., Guiebre A., Mercadante M., Novella M., Piccinni M., Starita E., Vassallo F.. A disposizione: D'Agostino M., Grandolfo F., Guido M. (Portiere), Langella C., Morrone B., Natalucci A., Nina C., Pambianchi F., Quaini A., Romano F., Rossi A., Viteritti O.



FOGGIA: Dalmasso J. D. (Portiere), Curcio A., Di Paolantonio A., Di Pasquale D., Ferrante A., Garofalo V., Merola D., Nicolao G., Petermann D., Rizzo A., Sciacca G.. A disposizione: Buschiazzo F., Gallo A., Girasole D., Illuzzi F., Maselli S., Rizzo Pinna A., Turchetta G., Vitali P.



Reti:

Formazioni ufficiali di Monopoli – Foggia

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Borrelli. A disposizione: Guido, Pambianchi, Romano, Morrone, Quaini, Langella, Nina, Viteritti, Natalucci, Rossi, D’Agostino, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Petermann; Merola, Ferrante, Curcio. A disposizione: Illuzzi, Buschiazzo, Girasole, Gallo, Maselli, Rizzo Pinna, Vitali, Turchetta. Allenatore: Zeman.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Monopoli – Foggia , valida per la giornata 28 del campionato Serie C – Girone C, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. Sarà visibile anche su Sky Sport HD canale 252 e 484 del digitale terrestre.

Convocati del Monopoli

Portieri: Loria, Guido

Difensori: Mercadante, Bizzotto, Pambianchi, Romano, Arena

Centrocampisti: Piccinni, Guiebre, Morrone, Bussaglia, Nina, Vassallo, Natalucci, Langella, Novella, Viteritti, Quaini

Attaccanti: Starita, Grandolfo, Rossi, D’Agostino, Borrelli

Convocati del Foggia

Portieri: Illuzzi, Dalmasso

Difensori: Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Rizzo, Buschiazzo, Nicolao

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Maselli, Garofalo, Petermann, Di Paolantonio

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Vitali, Merola, Turchetta

Zeman alla vigilia

“Io credo che possiamo e dobbiamo fare ancora meglio! Dobbiamo ancora migliorare la fase difensiva, dobbiamo essere più attivi, a volte ci fermiamo a guardare gli avversari e invece dobbiamo essere più aggressivi, più propositivi. In attacco ora va meglio, i 3 attaccanti ora cercano con insistenza l’area di rigore avversaria e si vede dalle palle gol che creiamo. Dalla mia squadra io mi aspetto che capisca ancora di più cosa fare, siamo in una fase importante una fase che richiede più concentrazione, e più voglia di fare, dobbiamo giocarcela con tutti, anche se non siamo in perfetta forma. Il Monopoli? Credo che ci aspetterà, come fa con tutti. Gioca con la difesa a 5 apposta, ci aspetteranno e saranno pronti a ripartire subito in contropiede. Beh, siamo sempre come prima. Ci mancheranno i due portieri, abbiamo ancora fuori Tuzzo, Markic, Garattoni, Martino e Di Grazia, Rocca non ce la fa. Di Pasquale? Sarà dei nostri anche se non è al meglio. Dalmasso? È sereno. È un ragazzo con la testa a posto, è migliorato molto e andrò in campo senza avvertire la pressione. Poi l’errore ci potrà stare, d’altronde hanno sbagliato anche Volpe e Alastra, ma di sicuro non giocherà pensando di sbagliare”.

Probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti; Piccinni, Quaini, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita. Allenatore: Colombo

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Nicolao, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Garofalo; Di Paolantono, Petermann; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zeman

Biglietti

Il Prefetto di Provincia di Bari, in occasione della partita Monopoli-Foggia in programma sabato 19 febbraio alle 17.30 allo stadio “Veneziani”, ordina l’attuazione della seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Foggia. Andiamo a vedere di seguito i prezzi e dove potergli acquistare.

PREZZI

TRIBUNA: INTERO € 33,00 – RIDOTTO € 23,00

DISTINTI: INTERO € 10,00

CURVA: INTERO € 5,00

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: disabili, Over 65, 6-12 anni e donne. 0-5 anni gratis. I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2 €.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI