Foggia – Monopoli 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Foggia – Monopoli del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la nona giornata del girone C di Serie C

FOGGIA – Domenica 17 ottobre, alle ore 14.30, allo Stadio Pino Zaccheria, andrà in scena Foggia – Monopoli, gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Palermo e in classifica sono ottavi con 12 punti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta: 11 gol fatti e 3 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno perso in casa per 1-2 contro il Campobasso e sono terzi a quota 13 (a pari merito con un gruppetto di squadre formate da Palermo, Turris, Taranto, Virtus Francavilla) con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di una partite vinta, una pareggiata e tre perse; 5reti realizzate e altrettante incassate. A dirigere saràMario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e da Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona: quarto uomo Alessandro Di Graci della sezione di Como.

Trasferta vietata per i tifosi del Monopoli. Si legge in un comunicato ufficiale del Monopoli Calcio: “In occasione della partita Foggia-Monopoli, valevole per la 9^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma domenica 17 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Pino Zaccheria”, il Prefetto della Provincia di Foggia, dispone la vendita dei tagliandi ai soli residenti nella provincia di Foggia”.

La cronaca diretta e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FOGGIA-MONOPOLI 1-0 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 1 a 0. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 32' Ed è gol! Alexis Ferrante . Il risultato cambia, 1 a 0 adesso 1' Tutto pronto, parte l'incontro tra Foggia e Monopoli!



Benvenuti alla diretta di Foggia - Monopoli, squadre in campo pronte all'inizio del match



Allenatore: Giuseppe Scienza.



Reti: al 32' pt Alexis Ferrante.





La presentazione del match

QUI FOGGIA – Zeman potrebbe mandare in campo la squadra con il consueto modulo 4-3-3 con Alastra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Markic-Sciacca e ai lati da Martino e Garattoni. A centrocampo Rocca, Gallo e Petermann. Tridente offensivo composto da Merola, Ferrante e Curcio.

QUI MONOPOLI – La formazione allenata da Colombo potrebbe schierare dal 1′ un modulo 3-5-2, con Loria tra i pali e Riggio, Bizzotto e Mercadante in posizione difensiva. A centrocampo potremmo trovare Viteritti, Piccinni, Vassallo: Hamlili e Guiebre, alle spalle della coppia d’attacco composta da D’Agostino e da Starita.

Le probabili formazioni di Foggia – Monopoli

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zeman.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Morrone, Bussaglia, Guiebre; D’Agostino, Starita. Allenatore: Colombo.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Foggia – Monopoli verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky, al canale Sky Sport (numero 255 del satellite o 486 del digitale terrestre)