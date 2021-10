Fidelis Andria – Avellino: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Fidelis Andria – Avellino del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo C di Serie C

ANDRIA – Domenica 17 ottobre alle ore 14:30 andrà in scena Fidelis Andria-Avellino, incontro valido per la nona giornata del Girone C di Serie C. Si affrontano due compagini che vivono momenti e situazioni di classifica diversi: padroni di casa penultimi a quota cinque punti, uno solo di vantaggio dalla Vibonese ultima. La squadra è reduce da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro il Potenza fuori casa per 2-0. L’Avellino, invece, autore di un inizio in chiaroscuro, è in piena metà classifica a quota 11 punti, a meno nove dal Bari primo. Nell’ultimo turno è arrivata la preziosa vittoria per 1-0 contro il Virtus Francavilla tra le mura amiche e la panchina di Braglia per ora è salva. Adesso c’è una trasferta insidiosa che promette spettacolo ma soprattutto tanto agonismo. In palio infatti ci sono punti pesanti per le ambizioni delle due avversarie, chi avrà la meglio?

La presentazione del match

QUI FIDELIS ANDRIA – Panarelli predilige il 3-4-1-2. In porta Dini, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Lacassia, Alcibiade e Sabatino. A centrocampo Benvenga, Casoli, Bonavolontà e Carullo. In attacco Tulli a sostegno di Alberti e Bubas.

QUI AVELLINO – 4-3-3 per mister Braglia. Forte in porta, davanti a lui Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito. A centrocampo Carriero, De Francesco e D’Angelo. In avanti il trio formato da Micovschi, Gagliano e Di Gaudio.

Le probabili formazioni di Fidelis Andria – Avellino

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Dini; Lacassia, Alcibiade, Sabatino; Benvenga, Casoli, Bonavolontà, Carullo; Tulli; Alberti, Bubas. Allenatore: Panarelli

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, De Francesco, D’Angelo; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Allenatore: Braglia

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 17 ottobre alle ore 14:30, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. Il match infatti non è stato fra le otto partite della settimana di Serie C che verranno trasmesse su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.