Potenza – Messina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Potenza – Messina del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C

POTENZA – Domenica 17 ottobre alle ore 14:30 andrà in scena Potenza–Messina, incontro valido per la nona giornata del Girone C di Serie C. Si affrontano due storiche realtà del nostro calcio, che stagnano però nei bassi fondi del raggruppamento. Il Potenza è diciassettesimo a quota sette punti, ma nell’ultimo turno ha centrato la prima vittoria stagionale per 2-0 contro la Fidelis Andria. Ci sarà voglia di ripetersi fra le mura amiche contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Messina, infatti, insegue con due lunghezze di ritardo e con un solo punto di vantaggio dalla Vibonese ultima. I siciliani sono reduci da quattro sconfitte consecutive, di cui l’ultima in casa per 1-3 contro il Monterosi. Questo ha portato la società al ribaltone in panchina: fuori Sullo e dentro Capuano. C’è necessario bisogno di far punti fin da subito, per evitare di sprofondare nelle sabbie mobili della Serie C. Ci si aspetta dunque una partita tirata ed equilibrata, fra due compagini molto motivate, alla fine chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI POTENZA – Gallo predilige il 3-4-3. In porta Marcone, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Coccia, Cargnelutti e Gigli. A centrocampo Sepe, Sandri, Zampa e Costa Ferreira. In avanti Guaita, Baclet e Sessa.

QUI MESSINA – Capuano potrebbe schierarsi con un 4-3-3. Fra i pali Lewandowski, davanti a lui Morelli, Milkulic, Carillo e Puttini. a centrocampo Fazzi, Fofana e Damian a supporto dei tre attaccanti: Baldé, Adorante e Vukusic.

Le probabili formazioni di Potenza – Messina

POTENZA (3-4-3): Marcone; Coccia, Cargnelutti, Gigli; Sepe, Sandri, Zampa, Costa Ferreira; Guaita, Baclet, Sessa. Allenatore: Gallo

ACR MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Morelli, Milkulic, Carillo, Puttini; Fazzi, Fofana, Damian; Baldé, Adorante, Vukusic. Allenatore: Capuano

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 17 ottobre alle ore 14:30, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. La sfida non è stata infatti selezionata fra le otto gare della settimana di Serie C trasmesse su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.