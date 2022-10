Turris – Monopoli 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Turris – Monopoli di sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023

TORRE DEL GRECO – Sabato 15 ottobre 2022 allo stadio Amerigo Liguori andrà in scena Turris–Monopoli, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023: calcio di inizio alle 17:30. Da una parte, la squadra di Padalino che viene da due vittorie di fila contro il Monterosi in goleada (3-5) e la Gelbison (1-0) in Coppa Italia. Dall’altro lato, la formazione di Laterza che viene da tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato e da un ko piuttosto pesante rimediato contro l’ex fanalino di coda Viterbese (0-1). A sfidarsi sono due delle squadre più interressanti di questo raggruppamento: i corallini giocano un calcio propositivo e hanno realizzato sin qui 13 gol subendone 14 mentre i biancoverdi ne hanno segnato 10 e subiti nove. Peggior difesa del campionato quella della Turris che proverà a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Per quanto riguarda la classifica: il Monopoli è al settimo posto e ha conquistato 12 punti frutto di quattro vittorie e tre pareggi mentre la Turris è sesta a quota 13 con quattro successi, un pari e due ko. Gli ultimi precedenti in Campania hanno sempre portato a match interessanti con la Turris che non vince contro i biancoverdi da settembre 2013.

Tabellino in tempo reale

TURRIS: Boccia S., Contessa S., Finardi S., Frascatore P., Gallo A., Giannone L., Haoudi H., Leonetti V., Manzi C., Perina P. (Portiere), Santaniello E.. A disposizione: Acquadro A., Aquino L., Di Nunzio F., Donini F. (Portiere), Ercolano E., Fasolino G. (Portiere), Invernizzi A., Longo S., Maniero R., Stampete S., Taugourdeau A., Vitiello A.



MONOPOLI: Bizzotto N., Bussaglia A., De Risio C., de Santis I. F., Fella G., Montini M., Nocchi T. (Portiere), Piccinni M., Pinto G., Rolando M. (dal 33' pt Fornasier M.), Viteritti O.. A disposizione: Avogadri L. (Portiere), Cascella R., Corti N., Falbo L., Fornasier M., Iurino G. (Portiere), Manzari G., Radicchio V. M., Simeri S., Starita E.



Reti:



Ammonizioni: al 24' pt Bizzotto N. (Monopoli).

Formazioni ufficiali

TURRIS (4-3-3): Perina; Frascatore, Boccia, Frascatore, Contessa; Gallo, Finardi, Haoudi; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Acquadro, Taugourdeau, Ercolano, Stampete, Maniero, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino, Longo. Allenatore: Padalino

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, Bizzotto, De Santis, Pinto; De Risio, Piccinni; Rolando, Montini; Bussaglia; Fella. A disposizione: Avogadri, Iurino, Falbo, Fornasier, Starita, Simeri, Radicchio, Corti, Manzari, Cascella.Allenatore: Laterza.

I convocati della Turris

Portieri: Donini, Fasolino, Perina

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Manzi, Vitiello

Centrocampisti: Acquadro, Contessa, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugordeau

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete

I convocati del Monopoli

Portieri: Nocchi, Avogadri, Iurino

Difensori: Pinto, Falbo, Bizzotto, Fornasier, Radicchio, De Santis, Viteritti, Cascella

Centrocampisti: Piccinni, De Risio, Bussaglia

Attaccanti: Starita, Simeri, Rolando, Montini, Corti, Fella, Manzari

Presentazione del match

QUI TURRIS – Non saranno del match lo squalificato Hamlili e gli indisponibili Drudi, Vassallo, Vettorel, Piarulli e Cristallo. A difesa di Perina spazio a Ercolano, Manzi, Boccia e Contessa. In mezzo al campo Finardi, Gallo e Haodi mentre nel tridente ci saranno Giannone, Maniero e Leonetti.

QUI MONOPOLI – Tra i pali Nocchi mentre davanti a lui Viteritti, De Santis, Bizzotto e Falbo. Sulla mediana De Risio e Piccinni mentre in avanti Starita, Montini e Rolando a supporto di Simeri.

Le probabili formazioni di Turris-Monopoli

TURRIS (4-3-3): Perina; Ercolano, Manzi, Boccia, Contessa; Finardi, Gallo, Haoudi; Giannone, Maniero, Leonetti. Allenatore: Padalino

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Falbo; De Risio, Piccinni; Starita, Montini, Rolando; Simeri. Allenatore: Laterza

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports e su Sky Sport canale 253 (telecronaca Cristiano).