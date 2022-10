Virtus Francavilla – Latina 0-0: diretta live e risultato finale

La partita Virtus Francavilla – Latina di sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023

FRANCAVILLA FONTANA – Sabato 15 ottobre 2022 alla Nuovarredo Arena andrà in scena Virtus Francavilla–Latina, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023: calcio di inizio alle 17:30. Da una parte, la squadra di Calabro che viene dalla sconfitta rimediata sul campo del Giugliano (2-0) dopo il successo interno con la Fidelis Andria (2-1). Dall’altro lato invece, la formazione di Di Donato che viene da un buon momento con tre vittorie conquistate nelle ultime quattro gare e un solo ko nelle ultime cinque contro il Giugliano (0-2). Entrambe le squadre non pareggiano tanto, tutt’altro, un solo pareggio sia per il Latina che per la Virtus. I nerazzurri sono quinti in classifica con tredici punti frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte mentre i biancocelesti sono undicesimi a dieci frutto di tre vittorie, un pari e tre ko. La squadra di Di Donato è il secondo miglior attacco con 13 gol fatti, assieme al Pescara e alla Turris mentre gli uomini di Calabro sono una squadra più solida con 8 gol subiti a undici. L’ultimo precedente nel Lazio è terminato 0-0.

Tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M., Caporale A., Carella F., Maiorino P., Mastropietro F., Miceli M., Minelli A., Murilo, Patierno C., Pierno R., Risolo A.. A disposizione: Milli J., Romagnoli A., Cardoselli C., Cisco A., Di Marco T., Ejesi R., Ekuban J., Enyan E., Giorno F., Idda R., Macca F., Perez L., Solcia D.

LATINA: Cardinali M., Amadio S., De Santis E., Di Livio L., Esposito A., Fabrizi L., Giorgini A., Margiotta F., Riccardi A., Sannipoli D., Tessiore A.. A disposizione: Giannini F., Tonti A., Barberini C., Bordin A., Carissoni L., Celli A., Cortinovis F., Di Mino M., Rossi A.

Reti: –

Ammonizioni: al 27′ pt Caporale A. (Virtus Francavilla), al 17′ st Miceli M. (Virtus Francavilla) al 32′ pt Sannipoli D. (Latina), al 15′ st Di Livio L. (Latina), al 45’+4 st Fabrizi L. (Latina).

Formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Miceli, Minelli, Caporale, Pierno, Mastropietro, Risolo, Murilo, Carella; Maiorino, Patierno. A disposizione: Milli, Romagnoli, Idda, Giorno, Ejesi, Cisco, Macca, Ekuban, Enyan, Perez. Allenatore: Calabro.

LATINA (3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Sannipoli, Tessiore, Amadio, Riccardi, Di Livio; Fabrizi, Margiotta. A disposizione: Cortinovis, Giannini, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Tonti, Bordin, Carissoni. Allenatore: Di Donato.

I convocati della Virtus Francavilla

Portieri: Milli, Avella, Romagnoli

Difensori: Idda, Miceli, Solcia, Caporale, Minelli

Centrocampisti: Giorno, Cardoselli, Di Marco, Mastropietro, Pierno, Risolo, Cisco, Carella, Macca, Murilo, Enyan.

Attaccanti: Maiorino, Patierno, Perez, Ejesi, Ekuban

I convocati del Latina

Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli, Tessiore, Giannini, De Santis, Barberini, Di Minio, Celli, A. Rossi, Tonti, Bordin, Carissoni, A. Esposito, Fabrizi, Riccardi, Cortinovis, Margiotta.

Presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Tra i pali Avella mentre davanti a lui spazio a Idda, Miceli e Caporale. Sulle fasce Pierno e Carella mentre in mezzo al campo Giorno, Risolo e Cardoselli. In avanti la coppia d’attacco composta da Patierno ed Ekuban.

QUI LATINA – In porta Cardinali mentre in difesa Esposito, Giorgini e De Santis. Sulle fasce Carissoni e Di Livio mentre a centrocampo Tessiore, Amadio e Sannipoli. In avanti la coppia d’attacco composta da Rosseti e Fabrizi.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Latina

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Giorno, Risolo, Cardoselli, Carella; Patierno, Ekuban. Allenatore: Calabro

LATINA (3-5-2): Cardinali; Esposito, Giorgini, De Santis; Carissoni, Tessiore, Amadio, Sannipoli, Di Livio; Rosseti, Fabrizi. Allenatore: Di Donato

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Sarà disponibile anche sul canale Sky Sport 252 all’interno della rubrica Diretta Gol con telecronaca di Botti.