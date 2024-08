La partita Turris-Monopoli di domenica 25 agosto in diretta: dopo 4 minuti Vazquez sblocca il risultato, raddoppio di Pace al 37′

TORRE DEL GRECO – Domenica 25 agosto allo stadio Amerigo Liguori andrà in scena Turris-Monopoli, gara valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20:45. Pronto a decollare il nuovo campionato di terza serie dei biancorossi e dei biancoverdi. Da una parte, la formazione di Mirko Conte che ha avuto modo di preparare l’esordio in campionato con più tempo a disposizione dopo la sconfitta di due settimane fa in Coppa Italia Serie C con il Team Altamura (1-3) al termine dei tempi supplementari.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Colombo reduci dalla sconfitta ai sedicesimi della Coppa Italia di categoria con il Trapani (2-0) dopo il blitz di Foggia (1-2). Obiettivo comune per corallini e gabbiani, quello del raggiungimento della salvezza soffrendo il meno possibile: in particolare per i biancoverdi reduci dal play-out vinto con la Virtus Francavilla. Gli ultimi precedenti in Campania sorridono al Monopoli con tre vittorie, due pareggi e un solo ko risalente a undici anni fa (1-0). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni di Milano e Giuseppe Lipari di Brescia. Quarto Ufficiale: Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Tabellino

TURRIS: Marcone R., Cocetta N., Ricci L., Maestrelli A., Nicolao G. (dal 16′ st Nicolao G.), Pugliese S., Scaccabarozzi J., Porro M., Nocerino L. (dal 29′ st Casarini F.), Giannone L., Solmonte A. (dal 16′ st Teratone S.). A disposizione: Iuliano S., Casarini F., De Felice F., Desiato F., Imparato C., Miranda P., Pisacane P., Suppa M., Teratone S.

MONOPOLI: Vitale S., Cristallo C., Bizzotto N., Miceli M., Scipioni E. (dal 44′ st Cellamare C.), De Risio C. (dal 32′ st Calvano S.), Battocchio C., Pace F., Borello G. (dal 44′ st De Palo A.), Yeboah P. (dal 32′ st Bulevardi D.), Vazquez F. (dal 20′ st Grandolfo F.). A disposizione: Sibilano C., Berman T., Bruschi N., Bulevardi D., Calvano S., Cellamare C., De Palo A., De Vietro C., Ferrini M., Grandolfo F., Viteritti O.

Reti: al 4′ pt Vazquez F. (Monopoli) , al 37′ pt Pace F. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 31′ pt Cocetta N. (Turris), al 45’+1 pt Scaccabarozzi J. (Turris) al 24′ pt Vazquez F. (Monopoli).

Espulsioni: al 36′ st Cocetta N. (Turris).

Le formazioni ufficiali di Turris – Monopoli

I convocati del Monopoli

Portieri: Vitale, Sibilano

Difensori: Berman, Bizzotto, Angileri, Miceli, Cristallo, Ferrini, Cellamare

Centrocampisti: Pace, Battocchio, De Risio, Scipioni, Calvano, Bulevardi, De Vietro, Viteritti

Attaccanti: Grandolfo, Borello, Vazquez, Yeboah, Bruschi, De Palo

Le parole di Alberto Colombo

“Le prime giornate sono sempre un punto interrogativo, poiché la conoscenza dell’avversario è poca. Non dobbiamo pensare che i problemi dei nostri avversari ci portino a camminare su un tappeto rosso. Ho visto la gara di Coppa Italia contro il Team Altamura e gli hanno dato filo da torcere. Sono una squadra giovane, frizzante e giocano in un ambiente caldo. Sarà importante non approcciare la partita in modo sufficiente o presuntuoso”.

Presentazione del match

QUI TURRIS – Tra i pali Marcone con Nicolao, Cocetta, Esempio e Maestrelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo Pugliese, Casarini e Scaccabarozzi mentre in avanti nel tridente offensivo prenderanno posto De Felice, Nocerino e Giannone.

QUI MONOPOLI – A difesa di Vitale ci saranno Ferrini, Bizzotto e Miceli. Sulle corsie esterne Pace e Viteritti con Bulevardi e De Risio che prenderanno posto in mediana. In avanti spazio al tandem offensivo Yeboah-Vazquez supportato da Borello che agirà sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Turris-Monopoli

TURRIS (4-3-3): Marcone; Nicolao, Cocetta, Esempio, Maestrelli; Pugliese, Casarini, Scaccabarozzi; De Felice, Nocerino, Giannone. Allenatore: Mirko Conte

MONOPOLI (3-4-1-2): Vitale; Ferrini, Bizzotto, Miceli; Pace, Bulevardi, De Risio, Viteritti; Borello; Yeboah, Vazquez. Allenatore: Alberto Colombo

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 257. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.