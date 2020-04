TUTTICONTROCOVID: tra Roma e Lazio vince la solidarietà

Un pomeriggio di calcio, anche se virtuale, con le tifoserie di Roma e Lazio che sono scese in campo raccogliendo oltre 46 mila euro.

ROMA – Un pomeriggio di calcio, anche se virtuale: in campo sono scese le tifoserie di Lazio e Roma. Ancora una volta l’una di fronte all’altra ma con uno scopo diverso rispetto al solito. In palio, infatti, non c’erano i tre punti, la finalità questa volta era nobile, la beneficenza: negli ‘apparenti’ 90 minuti di gioco, è stato possibile effettuare un importante numero di donazioni. La cifra raccolta durante la partita è andata interamente a sostegno del Covid Hospital romano del Policlinico universitario di Tor Vergata.

“GRAZIE A TUTTI! Sono stati raccolti €46.440, con il contributo determinante della Centrale del Latte di Roma” è apparso sul sito www.tutticontrocovid.it al triplice fischio. A prescindere dal verdetto virtuale del campo, l’importante è che a vincere sia stata la solidarietà.