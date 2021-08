Twente – Lazio: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Twente – Lazio del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato con tabellino. Dove vedere la quinta uscita stagionale dei biancocelesti

ENSCHEDE – Sabato 7 agosto, alle ore 16, all’Olympique Stadium di Londra, si giocherà Twente – Lazio, amichevole internazionale pre-campionato. Per la squadra biancoceleste si tratta della quinta partita stagionale dopo aver battuto per 10-0 la Top 11 Radio Club, 11-0 i Fiori Barp Mas e 5-2 la Triestina e pareggiato per 1-1 contro il Padova. Di fronte troverà il Twente, formazione di Eredivisie, reduce dalla sconfitta di misura in amichevole contro il Venezia di Zanetti con il gol realizzato nella ripresa di Forte. Nella scorsa stagione si è piazzato al decimo posto, mancando l’accesso ai turni preliminari delle Coppe Europee.

Le probabili formazioni

I biancocelesti potrebbero scendere in campo col modulo 4-3-3 con Reina tra i pali e difesa composta al centro da Luiz Felipe e Acerbie ai lati da Lazzari e Hysaj. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro. Allenatore: Sarri.

TWENTE (4-4-2): De Lange; Hilgers, Dumic, Bruns, Markelo; Staring, Bosch, Dyulgerov, Van Leeuwen; Ugalde 5.5, Rots 6. Allenatore: Jans.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Twente – Lazio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Calcio (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.