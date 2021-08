West Ham – Atalanta 2-0: diretta live, risultato finale e highlights

La partita West Ham – Atalanta del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la seconda uscita stagionale degli orobici

Tabellino della partita

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Yarmolenko, Benrahma, Fornals; Antonio. A disposizione: Areaola, Martin, Fredericks, Johnson, Baptiste, Alves, Noble, Coventry, Bowen, Okoflex. Allenatore: Moyes.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (30′ st Sportiello); Toloi (1′ st Lovato), Palomino (12′ st Demiral), Djimsiti (30′ st Scalvini); Maehle (30′ st Pezzella), Freuler (12′ st Pessina), De Roon (35′ st Da Riva), Gosens (30′ st Ghislandi); Pasalic (30′ st Del Prato), Miranchuk (12′ st Muriel); Piccoli (12′ st Zapata). Allenatore: Gasperini.

Reti: 46′ pt Antonio, 45′ st Fornals

Highlights

Formazioni ufficiali

WEST HAM: Fabianski, Coufal, Diop, Dawson, Cresswell, Rice, Soucek, Fornals, Yarmolenko, Benrahma, Antonio. A disposizione: Areaola, Martin, Fredericks, Johnson, Baptiste, Alves, Noble, Coventry, Bowen, Okoflex.

ATALANTA: Musso, Palomino, Toloi (c), Djimsiti, Gosens, Freuler, de Roon, Pasalic, Maehle, Miranchuk, Piccoli.

Presentazione della partita

LONDRA – Oggi pomeriggio, sabato 7 agosto, alle ore 16, all’Olympique Stadium di Londra, si giocherà West Ham – Atalanta, amichevole internazionale pre-campionato. Per gli orobici si tratta della seconda uscita stagionale dopo la vittoria per 2-1 contro il Pordenone. Un test decisamente importante per la squadra di Gasperini in vista sia dell’inizio del campionato sia della partecipazione (la terza consecutiva alla Champions League). Nell’ultima stagione il West Ham ha concluso il campionato al sesto posto, guadagnandosi la qualificazione alla prossima UEFA Europa League. Sul fronte mercato, partito Romero con destinazione Tottenham, voci di mercato dicono che per sostituto l’Atalanta avrebbe individuato in Demiral. Qualora Zapata dovesse trasferirsi all’Inter, potrebbe invece arrivare Abraham dal Chelsea.

Gasperini potrebbe schierare il modulo 2-1-1-2 con Sportiello in porta e difesa composta da Sutalo, Djimsiti, e Palomino. In mezzo al campo de Roon e Freuler; sulle fasce Pezzella e Ilicic. Sulla trequarti Miranhuk; coppia fi attacco composta fa Collet e Piccoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Sutalo, Djimsiti, Palomino; Pezzella, De Roon, Freuler, Pessina; Miranchuk, Colley, Piccoli. Allenatore: Gasperini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro West Ham – Atalanta non sarà trasmesso in diretta televisiva ma potrà essere seguito sul canale ufficiale Youtube della società orobica.