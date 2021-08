Udinese – Empoli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Udinese – Empoli del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino. Dove vedere l’amichevole pre-campionato

ABANO TERME – Sabato 7 agosto, alle ore 20.30, allo Stadio di Abano Terme si gioca Udinese – Empoli, amichevole che é già un anticipo di quanto avverrà la quindicesima giornata di Serie A. In questo inizio di stagione l’Udinese ha vinto per 4-1 contro il Nd Bilje 4-1, perso per 2-3 contro lo Sturm Graz e per 1-4 contro il Lens mentre contro il Cjarlins Muzane si é imposta per 4-0. L’Empoli, invece, ha vinto per 3-0 contro il Pontedera e 9-0 contro la Valdinievole Montecatini 9-0.

Le probabili formazioni

L’Udinese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da De Maio, Nuytinck e Zeegelaar. In cabina di regia Arslan con Walace e Pereyra; sulle fasce Matos e Udogie. Davanti Pussetto e Fonzalez. Probabile modulo 4-3-1-2 per l’Empoli con Brignoli tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Romagnoli-Canestrelli e ai lati da Fiammozzi e Marchizza. In mezzo al campo Ricci, Stulac e Damiani. Sulla trequarti Bandinelli, di supporto alla coppia di attacco formata da Mraz e Mancuso.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; De Maio, Nuytinck , Zeegelaar; Matos, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie ; Pussetto , Gonzalez. Allenatore: Gotti.

EMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Canestrelli, Marchizza,; Ricci, Stulac, Damiani; Bandinelli, Mraz, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Empoli, a porte chiuse, sarà visibile in diretta ed esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terreste in FVG e Veneto e in streaming sul sito www.udinesetv.it .