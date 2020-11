Udinese – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Udinese – Genoa del 22 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata di Serie A

UDINE – Nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, alle ore 18, avrà luogo Udinese – Genoa, sfida utile per l’ottavo turno di Serie A 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pareggio prezioso in campionato ottenuta alla settima giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 0-0 contro il Sassuolo. La formazione friulana occupa attualmente il penultimo posto in classifica con quattro punti. Gli uomini di Gotti nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto un pareggio ed una vittoria. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato italiano trovando una sconfitta nel match disputato in casa con la Roma terminato con il risultato di 3-1. Nelle ultime sfide sin qui giocate, il Grifone, invece, ha ottenuto due pareggi e ben tre sconfitte piazzandosi in terzultima posizione a quota cinque punti.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

Domenica 22 novembre dalle 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Musso tra i pali, pacchetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo De Paul, Arslan e Pereyra saranno in cabina di regia con Larsen e Zeegelaar che agiranno da ali. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Pussetto ed Okaka.

QUI GENOA – Maran, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-3-2-1 con Perin in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a quattro, sarà formato da Goldaniga e Bani in mezzo con Biraschi e Criscito ai loro lati. A centrocampo Rovella, Badelj e Behrami si muoveranno sulla linea mediana. Davanti, infine, spazio al duo composto da Zajc e Pandev a sostegno di Scamacca, grande protagonista con la maglia dell’Italia Under 21.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Udinese – Genoa, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite, 483 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Udinese – Genoa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In questo secondo caso occorrerà prima assicurarsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS. Una seconda modalità per seguire la sfida in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti dedicati, di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Udinese – Genoa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc, Pandev; Scamacca. Allenatore: Maran

STADIO: Dacia Arena di Udine