Udinese, Marevivo e BAT insieme per il primo settore “senza fumo”

Al Bluenergy Stadium nasce il primo settore “smoke free” in Italia: Udinese, Marevivo e BAT promuovono sostenibilità e rispetto ambientale con il progetto “One Mission, One Planet”

UDINE – Prosegue con forza la collaborazione tra Udinese Calcio, Fondazione Marevivo e BAT Italia con il progetto “One Mission, One Planet”, che per la stagione 2025/26 introduce una novità significativa: il primo settore “senza fumo” al Bluenergy Stadium. L’area, situata nella Tribuna Laterale Nord e dedicata alle famiglie, rappresenta un passo concreto verso uno stadio più sostenibile, inclusivo e attento alla salute dei tifosi.

L’iniziativa, sostenuta anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Udine, punta a ridurre le emissioni di CO₂ e a contrastare il fenomeno del littering, in particolare l’abbandono di mozziconi di sigaretta e microplastiche. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Bluenergy Stadium nel primo impianto “smoke free” d’Italia, diventando un modello replicabile per altri stadi.

La campagna integra strumenti di sensibilizzazione come cartellonistica, video informativi e una piattaforma digitale dove i tifosi possono aderire al “Manifesto del Tifoso”. Il monitoraggio ambientale, affidato alla startup JustOnEarth, fornisce dati utili per misurare l’impatto delle partite e orientare le azioni future.

“One Mission, One Planet” si inserisce nel quadro degli obiettivi ESG e dell’Agenda 2030, con il calcio italiano che si propone come pioniere nella promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili.

“Oggi più che mai, le aziende sono chiamate a integrare la sostenibilità nel proprio business e, in questo, il nostro purpose aziendale, ‘A Better Tomorrow’, ci guida nella giusta direzione, spingendoci a ridurre l’impatto delle nostre attività sulla salute dell’ambiente e delle persone. Ed è proprio in questa direzione che si muove ‘One Mission, One Planet’, attraverso cui vogliamo contribuire in modo tangibile alla creazione di spazi sportivi più responsabili e sostenibili, capaci di generare valore positivo per le comunità. Crediamo fortemente che eventi di grande richiamo, come quelli calcistici, rappresentino un’occasione concreta per promuovere comportamenti virtuosi e stimolare maggiore consapevolezza su temi ambientali e sociali” – ha dichiarato Andrea Di Paolo, Vice Presidente BAT Italia e Presidente di BAT Trieste.

“La sostenibilità a 360 gradi è una nostra mission e la prosecuzione di questo progetto con Marevivo e BAT ne è ulteriore prova. Quest’anno siamo felici di fare uno step ulteriore, con la creazione del primo settore smoke free. Dopo le attività già messe in pratica lo scorso anno per contrastare il littering e per sensibilizzare i tifosi, il prossimo obiettivo ora è quello di rendere il Bluenergy Stadium il primo impianto di Italia libero dal fumo e sempre più a misura di famiglie” – ha affermato Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio.