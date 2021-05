Udinese – Sampdoria: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Udinese – Sampdoria del 16 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

UDINE – Domenica 16 maggio, alla Dacia Arena, va in scena Udinese – Sampdoria, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A; calcio di inizio previsto per le ore 15. Una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non di congedarsi nel miglior modo possibile. I bianconeri sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 5-1 contro il Napoli e in classifica sono undicesimi, a pari merito con il Bologna, a quota 40, frutto di 10 successi, 10 pareggi e 16 sconfitte; 41 gol fatti e 59 subiti. Il bilancio nelle ultime cinque partite é di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: 7 reti fatte e 11 incassate. I blucerchiati vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro lo Spezia e sono noni con 46 punti con un percorso di 13 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte: 48 gol fatti e 54 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno collezionato 2 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 8. La gara di andata si è chiusa con la vittoria della Sampdoria per 2-1. Pronostico a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 2,55.

La cronaca del match e tabellino

La presentazione del match

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Musso in porta, reparto arretrato formato da De Maio, Nuytinck e Bonifazi. A centrocampo Walace in cabina di regia con De Paul e Makengo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Molina e Stryger larsen. In attacco Pereyra alle spalle di Okaka.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-4-2. Quindi Audero tra i pali; al centro della difesa la coppia formata da Yoshida e Colley; ai lati Bereszynski e Augello. In mediana Ekdal e Thorsby in cabina di regia con Jankto e Candreva sulle corsie esterne mentre in attacco tandem offensivo composto da Quagliarella e Keita.

Le probabili formazioni di Udinese – Sampdoria

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Sampdoria, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.