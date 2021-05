Sampdoria – Spezia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Sampdoria – Spezia del 12 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A

GENOVA – Mercoledì 12 maggio, allo Stadio Luigi Ferraris, si gioca Sampdoria – Spezia, gara valida per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Serie A; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. I blucerchiati sono reduci dalla pesante sconfitta per 5-1 rimediata a San Siro contro l’Inter e sono noni a quota 45 con un percorso di 13 successi, 6 pareggi e 16 sconfitte; 45 gol fatti e 54 subiti. Il bilancio nelle ultime cinque partite é di 3 vittorie e 2 sconfitte: 7 reti fatte e altrettante incassate. Lo Spezia, ala sua prima esperienza nella massima categoria, ha convinto per gioco e carattere ma qualche passo falso di troppo lo ha portato a tre sole lunghezze dalla zona calda. Viene dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Napoli ed é diciassettesimo in classifica con 34 punti, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitta: 44 gol fatti e ben 67 subiti. Nelle ultime cinque sfide ha collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 12. La gara di andata si è chiusa con la vittoria degli Aquilotti per 2-1. Pronostico a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 2,55.

La cronaca del match

Mercoledì 12 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare la squadra in campo col modulo 4-4-2 con Audero tra i pali. Al centro della difesa la coppia formata da Tonelli e Colley; ai lati Bereszynski e Augello. In mediana Candreva e Thorsby. Alle spalle di Quagliarella ci dovrebbe essere il trio composto da Ekdal, Jankto e Gabbiadini.

QUI SPEZIA – Probabile modulo 4-3-3 per la squadra di Italiano con Provedel tra i pali, Ferrer e retroguardia formata da uno tra Bastoni o Marchizza, Erlic e Ferrer. A centrocampo Maggiore, Ricci e Pobega, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Verde, Nzola e Farias, in vantaggio su Gyasi.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Spezia

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Estevez, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Spezia, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale numero 255 satellite). Per gli abbonati a Sky esiste anche un’altra opzione per assistere al match tra Genoa e Benevento, ovvero l’applicazione Sky Go. Tramite questo strumento, potrà essere seguita la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet. Infine, c’è un’ulteriore opportunità per godersi le emozioni della sfida ed è NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questa possibilità, ovviamente acquistando uno dei pacchetti dedicati, c’è la possibilità di guardare gli eventi più importanti della programmazione proposta da dall’emittente satellitare.