Udinese – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Hellas Verona di Lunedì 30 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

UDINE – Lunedì 30 gennaio 2023, alla Dacia Arena, andrà in scena Udinese – Hellas Verona, Monday Night della ventesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I friulani, domenica scorsa, hanno ritrovato a Marassi contro la Sampdoria una vittoria che mancava dallo scorso 3 ottobre: ora sono settimi a quota 28 con un percorso di sette partite vinte, sette pareggiate, cinque perse, ventisette reti realizzate e ventuno incassate. Gli scaligeri sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Lecce, grazie a 7 punti conquistati nelle ultime cinque sfide sono risaliti in terzultima posizione, che occupano con punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte, diciassette gol fatti e trentuno subiti. Sono sessantasei i precedenti, in terra veneta, con il bilancio di ventuno successi del Verona, venti pareggi e ventidue affermazioni dell’Udinese. Nella passata stagione a Udine finì 1-1.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE – HELLAS VERONA]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - HELLAS VERONA Lunedì 30 gennaio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento della partita.

Le parole di Sottil alla vigilia

“Il morale è buono, la squadra sta molto bene e mi hanno dimostrato, anche se non avevo alcun dubbio, di avere un gruppo formato da grandi uomini responsabili, molto uniti e con grande senso di appartenenza. Questa settimana è stata una settimana all’insegna del fare e non del dire. Torniamo a giocare in casa, nell’aria respiro un’atmosfera battagliera, è arrivato il momento di giocare con una determinazione e una concentrazione superiore alle partite precedenti, mantenendo la stessa qualità che abbiamo sempre dimostrato. Mi aspetto una grande partita domani. Nonostante la mancanza di vittorie, “la squadra ha sempre giocato con grande qualità. Ora abbiamo invertito la rotta, basta errori, basta sbavature, altrimenti si rimane solo con le parole, mentre a me piace una squadra operaria, che fa , che esegue. Continuiamo a ragionare in questo modo e vogliamo dare continuità. Rispettiamo il Verona, ma siamo consapevoli di voler essere protagonisti di questo campionato. Il Verona lo conosciamo benissimo e ci siamo preparati a dovere li rispettiamo molto ma vorrei concentrarmi su quello che dobbiamo fare noi. Fino alla fine dobbiamo dare battaglia, questo è lo spirito che la squadra mi ha fatto vedere, soprattutto negli ultimi giorni. Grande intensità negli allenamenti, lavoro individuale e collettivo di grande livello. Dobbiamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi”.

Le dichiarazioni di Zaffaroni alla vigilia

“Una squadra forte, soprattutto fisicamente e con giocatori di grande qualità sia in mezzo al campo che in avanti, molto temibile sulle palle inattive e che alla Dacia Arena è sempre difficile da affrontare. È una gara che nasconde tante insidie. Noi dovremo metterci tanta attenzione e l’atteggiamento giusto, voglia e mentalità, senza mai mollare per tutti i novanta minuti, reggendo su ogni duello: lì si giocherà la partita. Il nostro percorso dev’essere chiaro, ovvero quello di riuscire a rimanere dentro questo campionato per giocarcela fino alla fine. Ci vorrà forza per migliorare la qualità delle prestazioni, ma anche forza mentale e nervosa. L’esperienza, se andiamo a guardare gli scorsi campionati, ci insegna che, spesso, tutti i calcoli che si fanno da questo periodo della stagione in poi vengono smentiti: ci sono sempre molte sorprese. Il rischio attuale è quindi quello di focalizzarsi troppo sulle ipotesi e questo non dobbiamo farlo. È logico che non è stata una settimana come le altre, però dal punto di vista pratico siamo riusciti a fare tutto quello che era in programma. Dobbiamo avere questa grande capacità di riuscire a rimanere concentrati su quello che ci serve ora, sul nostro obiettivo. Andiamo ad affrontare una squadra forte e quindi occorreva preparare questa partita bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare. […] Purtroppo Veloso ha avuto un problema durante la scorsa rifinitura e quindi non sarà convocato nemmeno per Udine. Faraoni è tornato a lavorare sul campo questa settimana e nella prossima aumenterà i carichi di lavoro: è sulla via del recupero. Rientrerà Verdi, che si è allenato con la squadra”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Trinchieri e dal IV uomo Meraviglia. Al VAR sarà Mazzoleni, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Assenti gli infortunati Masina e Deulofeu. Sottil dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2. In porta ci sarà Silvestri; davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. Regista Walace, affiancato da Pereyra e Arslan mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Success e Beto.

QUI HELLAS VERONA – Out lo squalificato Dawidowicz e gli indisponibili Faraoni, Henry e Verdi. Zaffaroni dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 visto a San Siro con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Magnani, Hien e Ceccherini. In mezzo al campo Tameze e Doig mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Depaoli e Doig. Davanti Djuric, supportato da Lasagna e Lazovic.

Le probabili formazioni di Udinese – Hellas Verona

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Sottil.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).