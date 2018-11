UEFA Nations League – La presentazione della quinta giornata

La Nations League si avvia verso la conclusione della prima fase. Cosa propone la quinta giornata di questa nuova competizione

ZAGABRIA – Campionato fermo e quindi spazio alle Nazionali. In questa sosta si andrà a concludere quella che è la prima parte della Nations League. Partiamo dal girone dell’Italia dove la situazione è ben delineata visto che il Portogallo deve fare un solo punto in due giornate per accedere alla fase finale,e nella prossima partita incontrerà proprio gli azzurri. Il Belgio si gioca una grande opportunità contro l’Islanda per andare in testa al girone mentre la Croazia è all’ultima chiamata per evitare la retrocessione contro la Spagna che comanda il girone. Francia e Olanda si sfideranno venerdì 16 e saranno osservate dalla Germania perchè, in caso gli “Orange” riuscessero a fare almeno un punto, i tedeschi sarebbero eliminati e retrocessi.

Nella lega B la Slovacchia è alla ricerca di punti “salvezza” nella sfida contro l’Ucraina già promossa. Sfida promozione tra Galles e Danimarica, infatti, la vincente sarebbe promossa in Lega A. Rischia grosso la Turchia contro la Svezia: in caso di sconfitta la nazionale biancorossa sarebbe retrocessa mentre con il pareggio sarebbe ancora a rischio. L’unico risultato che potrebbe dare ai turchi per la matematica permanenza nella Lega è la vittoria. Nella Lega C sfida interessantissima tra Serbia e Montenegro per il primo posto del girone, che al momento è occupato dai primi. La Finlandia sarà impegnata contro la Grecia: agli scandinavi basterà un punto per essere promossi in lega B.

UEFA Nations League, 5° giornata: il programma completo

LEGA A

15 novembre ore 20.45 Belgio – Islanda

15 novembre ore 20.45 Croazia – Spagna

16 novembre ore 20.45 Olanda – Francia

17 novembre ore 20.45 Italia – Portogallo

LEGA B

15 novembre ore 20.45 Austria – Bosnia

16 novembre ore 20.45 Galles – Danimarca

16 novembre ore 20.45 Slovacchia – Ucraina

17 novembre ore 18 Turchia – Svezia

LEGA C

15 novembre ore 20.45 Grecia – Finlandia

15 novembre ore 20.45 Ungheria – Estonia

16 novembre ore 20.45 Cipro – Bulgaria

16 novembre ore 20.45 Slovenia – Norvegia

17 novembre ore 15 Serbia – Montenegro

17 novembre ore 20.45 Albania – Scozia

17 novembre ore 20.45 Romania – Lituania

LEGA D

15 novembre ore 16 Kazakistan – Lettonia

15 novembre ore 20.45 Andorra – Georgia

15 novembre ore 20.45 Lussemburgo – Bielorussia

15 novembre ore 20.45 San Marino – Moldavia

16-11 ore 20.45 Gibilterra – Armenia

16-11 ore 20.45 Liechtenstein – Macedonia

17-11 ore 18 ore 20.45 Azerbaigian – Far Oer

17-11 novembre ore 18 Malta – Kosovo

CLASSIFICHE

LEGA A

GRUPPO 1 : Francia 7, Olanda 3, Germania 1

GRUPPO 2 : Svizzera 6, Belgio 6, Islanda 0

GRUPPO 3 : Portogallo 6, Italia 4, Polonia 1

GRUPPO 4 : Spagna 6, Inghilterra 4, Croazia 1

LEGA B

GRUPPO 1 : Ucraina 9, Repubblica Ceca 3, Slovacchia 0

GRUPPO 2 : Russia 7, Turchia 3, Svezia 1

GRUPPO 3 : Bosnia 9, Austria 3, Irlanda del Nord 0

GRUPPO 4 : Galles 6, Danimarca 4, Irlanda 1

LEGA C

GRUPPO 1 : Israele 6, Scozia 3, Albania 3

GRUPPO 2 : Finlandia 12, Grecia 6, Ungheria 4, Estonia 1

GRUPPO 3 : Norvegia 9, Bulgaria 9, Cipro 4, Slovenia 1

GRUPPO 4 : Serbia 8, Montenegro 7, Romania 6, Lituania 0

LEGA D

GRUPPO 1 : Georgia 12, Kazakistan 5, Lettonia 2, Andorra 2

GRUPPO 2 : Lussemburgo 9, Bielorussia 8, Moldavia 5, San Marino 0

GRUPPO 3 : Kosovo 8, Azerbaigian 6, Far Oer 4, Malta 2

GRUPPO 4 : Macedonia 9, Armenia 6, Gibilterra 6, Liechtenstein 3