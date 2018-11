Premier League 2018/2019 – Il resoconto della dodicesima giornata

Il City vince il derby di Manchester mantenendo la prima posizione. Si fermano Arsenal e Chelsea che pareggiano rispettivamente contro Everton e Wolves.

MANCHESTER – Nello scorso weekend si è giocata la giornata numero 12 della Premier League, andiamo ora insieme ad analizzare le varie gare. Il Cardiff vince, in casa, 2-1 contro il Brighton grazie alla rete segnata al 90′ di Souleymane Bamba. Gli ospiti, dopo aver trovato il gol del vantaggio al sesto minuto, rimangano in dieci uomini al 34′ quando il risutltato si trovava già sull’1-1. 1-1 che, invece, è il risultato della gara tra Southampton e Watford: a segno vanno due ex conoscenze del calcio italiano ovvero Gabbiadini e Holebas. Pareggio a reti bianche tra Leicester e Burnley, per i secondi si tratta di un buon punto che li porta in 15esima posizione. Pari anche tra Huddersfield e West Ham: i primi vanno in vantaggio con Pritchard al minuto 6, per gli “Hammers ” è la rete di Felipe Anderson che porta il parziale, che poi diventerà finale, sull’1-1.

Seconda vittoria consecutiva per il Newcastle che batte 2-1 il Bournemouth grazie a una doppietta di Rondon. Il Tottenham vince in trasferta contro il Crystal Palace 0-1, la rete decisiva porta la firma di Foyth. Il Liverpool batte 2-0 l’ormai sempre più ultimo Fulham: per i “Reds” vanno a segno Momo Salah è Xherdan Shaqiri. 0-0 tra Chelsea ed Everton: con questo risultato Sarri diventa il primo allenatore esordiente in Premier a rimanere imbattuto durante le prime 12 giornate.

Inarrestabile è anche la marcia del Manchester City che batte il Manchester United per 3-1 grazie alle reti di Silva, Aguero e Gundogan. Per i “Red Devils” va ancora a segno Anthony Martial che sembra essere il giocatore più in forma della squadra allenata da Josè Mourinho. L’Arsenal pareggia 1-1 contro il Wolwerhampton: i ” Gunners” trovano il pari soltato all’86’ grazie a Mkhitaryan che risponde alla rete ospite di Ivan Cavaleiro.

Premier League – I risultati della dodicesima giornata

Cardiff – Brighton 2-1

Southampton – Watford 1-1

Leicester – Burnley 0-0

Huddersfield – West Ham 1-1

Newcastle – Bournemouth 2-1

Crystal Palace – Tottenham 0-1

Liverpool – Fulham 2-0

Chelsea – Everton 0-0

Man City – Man United 3-1

Arsenal – Wolwerhampton 1-1

CLASSIFICA: Man City 32, Liverpool 30, Chelsea 28, Tottenham 27, Arsenal 24, Bournemouth 20, Man United 20, Watfors 20, Everton 19, Leicester 17, Wolwes 16, Brighton 14, West Ham 12, Newcastle 9, Burnley 9, Crystal Palace 8, Southampton 8, Cardiff 8, Huddersfield 7, Fulham 5.