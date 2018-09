La programmazione televisiva delle prime due giornate della UEFA Nations League, si comincia questa sera con Germania-Francia.

MONACO DI BAVIERA – Quest’oggi alle ore 16, con Kazakistan-Georgia, comincerà ufficialmente la UEFA Nations League, il nuovo torneo a cadenza biennale a cui prenderanno parte le 55 Nazioni del vecchio Continente. Il primo match clou si giocherà questa sera e vedrà sfidarsi Germania e Francia per una sfida che si preannuncia spettacolare. L’incontro verrà trasmesso, alle ore 20.45, da Canale 5. La UEFA Nations League, nel nostro Paese, sarà un’esclusiva Mediaset visto che l’emittente televisiva trasmetterà anche Inghilterra-Spagna, incontro in programma sabato 8 settembre alle ore 20.45.

Non è finita qui visto che domenica 9 settembre scenderà nuovamente in campo la Francia che giocherà, tra le mura amiche, contro l’Olanda. L’incontro andrà in onda su Canale 5 che l’11 settembre trasmetter anche Spagna-Croazia. Le sfide dell’Italia, invece, verranno trasmesse dalla RAI: domani, infatti, la compagine di Mancini giocherà contro la Polonia mentre il 10 la Nazionale se la vedrà contro il Portogallo, fuori casa. Di seguito vi proponiamo il quadro completo delle sfide che verranno trasmesse in questi giorni.

UEFA Nations League – La programmazione televisiva in Italia

Giovedì 6 settembre ore 20.45

Germania – Francia MEDIASET

Venerdì 7 settembre ore 20.45

Italia – Polonia RAI

Sabato 8 settembre ore 20.45

Inghilterra – Spagna MEDIASET

Domenica 9 settembre ore 20.45

Francia – Olanda MEDIASET

Lunedì 10 settembre ore 20.45

Portogallo – Italia RAI

Martedì 11 settembre ore 20.45

