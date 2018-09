Pronostici del 7 settembre dedicati alla UEFA Nations League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata integralmente alla Uefa Nations League

I pronostici di venerdì 7 settembre riguardano esclusivamente la Uefa Nations League. Cinquantacinque squadre, divise in quattro leghe in base al coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali e successivamente in quattro gironi per ogni lega. I vincitori dei gruppi delle leghe B, C e D verranno promossi a quella superiore, mentre le squadre che termineranno all’ultimo posto nei gironi delle leghe A, B e C retrocederanno in quella inferiore. Sono state scelte sei gare, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio. Tra queste anche Italia-Polonia, che sarà seguita in cronaca diretta su questo sito a partire dalle ore 20 con la comunicazione delle formazioni ufficiali

Italia-Polonia goal (ore 20.45)

Gara valida per il Girone 3 della Lega A della UEFA Nations League. Gli Azzurri, guidati da Mancini alla sua prima partita ufficiale da CT, devono ripartire dopo la mancata partecipazione al Mondiale di Russia. I polacchi devono riscattare la elusione dovuta all’eliminazione dalla massima competizione a opera del Giappone

Lituania-Serbia 2 (ore 20.45)

Gara valida per il primo turno del Gruppo 4 della Lega C, nel quale sono inserite anche Romania e Montenegro. La Lituania non hanno partecipato ai Mondiali e nell’ultima amichevole ha battuto lo Sri Lanka. La Serbia, ai Mondiali di Russia2018, è stata battuta da Brasile e Svizzera.

Turchia-Russia goal (ore 20.45)

Gara valida per il primo turno del Gruppo 2 della Lega B, del quale fa parte anche la Svezia. La Turchia non ha partecipato ai Mondiali e ha disputato l’ultima amichevole proprio contro la Russia, pareggiando 1-1. La Russia, ai Mondiali, è stata eliminata dalla Russia ai rigori.

Isola Far Oer-Malta 1 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo 3 della Lega B, nella quale sono inserite anche Azerbaigian e Kosovo. Sfida tra due squadre che non hanno partecipato ai recenti Mondiali. Nell’ultima gara amichevole i padroni di casa hanno battuto il Liechenstein, mentre gli ospiti hanno perso contro la Georgia.

Albania-Israele 1 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo 1 della Lega C, del quale fa parte anche la Scozia. Sfida tra due squadre che non hanno partecipato ai recenti Mondiali. Entrambe hanno perso l’ultima amichevole disputata, contro, rispettivamente, Ucraina e Romania.

Romania-Montenegro goal (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo 4 della Lega C, nella quale sono inserite anche Lituania e Serbia. Sfida tra due squadre che non hanno mai partecipato ai Mondiali. Nell’ultima gara amichevole la Romania ha battuto la Finalndia mentre ìl Montenegro ha perso in casa dalla Slovenia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 settembre 2018

Italia-Polonia goal (2,15)

Lituania-Serbia 2 (1,58)

Turchia-Russia goal (1,90)

Isola Far Oer-Malta 1 (1,65)

Albania-Israele 1 (2,20)

Romania-Montenegro goal (2,20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 515 euro