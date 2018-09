UEFA Nations League – Le probabili formazioni di Turchia-Russia

Le probabili formazioni di Turchia-Russia, incontro valevole per il Gruppo 2 della Lega B, calcio d’inizio alle ore 20.45.

TRABZON – Venerdì 7 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Turchia-Russia, incontro valevole per il Gruppo 2 della Lega B della UEFA Nations League. Sfida che si preannuncia molto interessante visto che entrambe le squadre vogliono sorprendere. Da una parte c’è la compagine turca che non sta vivendo un gran periodo come dimostra la mancata qualificazione al Mondiale. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine russa che al Mondiale ha ben figurato, anzi, è andata oltre le aspettative arrivando ai quarti di finale dopo aver sconfitto la Spagna. Sono quattro i precedenti tra le due squadre con il bilancio che vede la Russia davanti con 2 vittorie mentre 2 sono i pareggi. Nessun successo per la Nazionale turca. Nello stesso raggruppamento è presente anche la Svezia. A dirigere l’incontro tra Turchia e Russia sarà il fischietto portoghese Artur Dias.

Le probabili formazioni di Turchia-Russia

TURCHIA (4-2-3-1): Kirli; Ozbayrakli, Soyuncu, Ayhan, Bayram; Tekdemir, Yokuslu; Yazici, Calhanoglu, Under; Tosun. Allenatore: Lucescu

RUSSIA (4-2-3-1): Lunev; Mario Fernandes, Kutepov, Semyonov, Kudryashov; Zobnin, Kuzyaev; Erokhin, Ionov, Cheryshev; Dzyuba. Allenatore: Cercesov

STADIO: Senol Gunes Spor Kompleksi Yeni Stadyum

ARBITRO: Artur Dias (POR)