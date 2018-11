UEFA Nations League – L’Olanda fa fuori la Germania, Danimarca promossa

La vittoria dell’Olanda condanna la Germania alla retrocessione. La Danimarca batte il Galles e si guadagna la promozione con un turno di anticipo.

ROTTERDAM – Nella giornata di ieri si sono giocate 7 partite della UEFA Nations League, alcune di queste hanno emesso verdetti molto pesanti. La vittoria dell’Olanda contro la francia per 2-0 ha retrocesso la Germania, sorprendentemente, in Lega B. Gli “Orange” hanno trovato la vittoria contro i campioni del mondo in carica grazie ad un gol per tempo: al 44′ è Wijnaldum a portare avanti la nazionale dei paesi bassi, mentre al 96′ Depay dagli undici metri chiude la gara. Ora l’Olanda ha addirittura la possibilità di andare alle final-four, infatti a Depay e co. basterà pareggiare contro la Germania.

Nella Lega B la Danimarca conquista la promozione grazie alla vittoria per 2-1 contro il Galles: Jorgensen, al 42′, e Braithwaite, all’ 88′, precedono la rete di Bale all’89’ che si rivelerà utile solo per le statistiche. L’Ucraina, già promossa in Lega A, cade 4-1 in casa della Slovacchia rendendo cosi infuocata l’ultima sfida del girone visto che la Slovacchia e la Repubblica Ceca sono a pari punti e nella prossima giornata si scontreranno per dar vita ad un dentro-fuori. Doppio 1-1 nel Gruppo 3 della Lega C: Cipro-Bulgaria e Norvegia-Slovenia si sono concluse con un gol per parte rimandando, così, il discorso qualificazione all’ultima giornata. La Norvegia e la Bulgaria sono appaiate a 10 punti e saranno impegnate in uno scontro a distanza visto che la prima giocherà a Cipro, mentre la seconda in Slovenia.

Nel Gruppo 4 della Lega D l’Armenia ha demolito Gibilterra con un secco 2-6, mentre la Macedonia si è imposta con un facile 2-0 in casa del Liechtenstein (in rete Nestorovski). Nella prossima giornata basterà un pari alla Macedonia contro Gibilterra per essere promossa in Lega C, mentre con una sconfitta potrebbe farsi raggiungere dall’Armenia che si trova in vantaggio negli scontri diretti (2-0 all’andata per la Macedonia, 4-0 per l’Armenia al ritorno).

RIEPILOGO RISULTATI 16 NOVEMBRE

LEGA A

Olanda – Francia 2-0

LEGA B

Galles – Danimarca 1-2

Slovacchia – Ucraina 4-1

LEGA C

Cipro – Bulgaria 1-1

Slovenia – Norvegia 1-1

LEGA D

Gibilterra – Armenia 2-6

liechtenstein – Macedonia 0-2

CLASSIFICHE

LEGA A

GRUPPO 1: Francia 7, Olanda 6, Germania 1(retrocessa)

LEGA B

GRUPPO 1: Ucraina 9 (promossa), Repubblica Ceca 3, Slovacchia 3

GRUPPO 4: Danimarca 7 (promossa), Galles 6, Irlanda 1 (retrocessa)

LEGA C

GRUPPO 3: Norvegia 10, Bulgaria 10, Cipro 5, Slovenia 2

LEGA D

GRUPPO 4: Macedonia 12, Armenia 9, Gibilterra 6, Liechtenstein 3