Nuova giornata dedicata alle nazionali con le partite di UEFA Nations League ad animare il weekend sportivo. Nella notte le CONCACAF Nations League

Si apre un nuovo weekend di calcio e nel programma di sabato 17 novembre troviamo la CONCAF Nations League ad aprire nella notte con 4 partite già disputate. Successi tutti a domicilio per Grenada, Bermuda, Aruba e Belize. Il più ampio quello dei primi contro Saint Martin per 5-2. Nel corso della giornata nazionali in primo piano a partire da quella Under 19 con gli Europei quindi spazio alla UEFA Nations League con l’impegno dell’Italia contro Portogallo in serata. Il quadro si arricchisce con la Serie C italiana, vista la sosta di A e B e con i campionati in Brasile oltre a Liga2 spagnola e African Nations Cup con le gare di qualificazione.

