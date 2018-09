Uefa Nations League, risultati delle partite del 9 settembre

La Francia trova la vittoria contro l’Olanda, mentre il Galles cade contro la Danimarca. Bene l’Ucraina. Di seguito il riepilogo delle partite

Con la giornata di ieri si è andato a concludere il primo weekend interamente dedicato alla Uefa Nations League. Nella Lega D si sono giocate ben 3 partite: la prima ha visto il Liechtenstein prevalere 2-0 contro Gibilterra grazie alle reti di Salanovic e Wieser. Nella seconda gara la Macedonia ha trionfato, sempre per 2-0, contro l’Armenia: a portare in vantaggio i macedoni è stato Alioski, su rigore, nel primo tempo. A chiudere la gara al 59′ ci ha pensato Goran Pandev su assist di Trajkovski, entrambi conoscenze del calcio italiano. Nell’ultima sfida di Lega D la Georgia ha avuto la meglio sulla Lettonia grazie al rigore trasformato al 77′ da Okriashvili. Nella Lega C Cipro ha battuto in casa la Slovenia: succede tutto nella ripresa quando gli ospiti passano in vantaggio con Beric, successivamente i padroni di casa grazie a Sotiriou pareggiano. Al minuto 89 è l’autorete di Stojanovic a consegnare la vittoria la vittoria ai ciprioti. Sempre nella stessa lega si sono sfidate Bulgaria e Norvegia, con i primi che hanno avuto la meglio sulla nazionale scandinava grazie al gol di Vasilev. Nella Lega B la Danimarca ha battuto 2-0 il Galles: il mattatore della gara è stato il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen che, grazie ad una doppietta, ha consegnato la vittoria alla sua nazionale. La Slovacchia di Skriniar e Hamsik è uscita sconfitta dalla sfida che l’ha vista confrontarsi contro l’Ucraina. Il gol vittoria dei gialloblu è arrivato all’80’ , quando Yarmolenko ha siglato il gol dell’1-0 su calcio di rigore. Nella Lega A è andato in scena il match tra la Francia e l’Olanda. La sfida si è sbloccata al 14′ grazie a Mbappe che ha portato in vantaggio i suoi su assist di Matuidi. Al 67′ Babel è riuscito a portare la gara in parità, ma dopo 8 minuti è Olivier Giroud a segnare il gol vittoria per i francesi.

Nations League: risultati del 9 settembre 2018

LEGA D

Liechtenstein – Gibilterra 2-0

Macedonia – Armenia 2-0

Georgia – Lettonia 1-0

LEGA C

Cipro – Slovenia 2-1

Bulgaria – Norvegia 1-0

LEGA B

Danimarca – Galles 2-0

Ucraina – Slovacchia 1-0

LEGA A

Francia – Olanda 2-1