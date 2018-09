Francia – Olanda: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Francia – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

SAINT DENIS – Domenica 9 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Francia – Olanda, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine transalpina che ha esordito giovedì scorso pareggiando 0-0 in casa della Germania. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale olandese che fa il suo esordio in questa competizione. I Tulipani sono reduci dal successo in amichevole contro il Perù e vogliono riscattare la mancata qualificazione al Mondiale russo. Sono 26 i precedenti tra le due compagini con il bilancio che vede la Francia favorita con 12 vittorie mentre sono 10 i successi dell’Olanda. 4 i pareggi con 45 reti messe a segno dalla formazione transalpina mentre sono 53 quelle segnate dagli Orange.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 9 settembre dalle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca.

QUI FRANCIA – Pochi dubbi per Deschamps che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Areola in porta, pacchetto arretrato composto da Pavard ed Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Umtiti e Varane. A centrocampo Pogba e Kante in cabina di regia mentre in attacco spazio a Mbappè, Griezmann ed uno tra Matuidi e Dembelè a supporto di Giroud.

QUI OLANDA – La Nazionale di Koeman dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Cillessen tra i pali, reparto arretrato composto da De Ligt e Van Dijk al centro mentre sulle fasce spazio a Tete e Blind. A centrocampo Strootman in cabina di regia con Wijnaldum e Promes mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Kluivert, Depay e Babel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Francia – Olanda, valido per il Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League, sarà trasmesso da Canale 5.

Francia – Olanda: le probabili formazioni del match

FRANCIA (4-2-3-1): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Mbappè, Giroud. Allenatore: Deschamps

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Tete, De Jong, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, Strootman, Promes, Kluivert, Depay, Babel. Allenatore: Koeman

STADIO: Stade de France