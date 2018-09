Germania – Francia: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Germania – Francia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

MONACO DI BAVIERA – Domani sera, giovedì 6 settembre, alle ore 20.45 andrà in scena Germania – Francia, incontro valevole per il Girone 1 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la Nazionale tedesca che è reduce da un Mondiale da dimenticare: eliminazione ai gironi per i quattro volte campioni del Mondo che hanno perso all’ultima giornata contro la Corea Del Sud. Dall’altra parte, invece, ci sono i transalpini che sono campioni del Mondo in carica grazie alla vittoria ai danni della Croazia nella finale di Russia 2018. Sono 29 i precedenti tra le due squadre con il bilancio che recita: 9 vittorie per la Germana, 7 pareggi e 13 successi per la Francia. Nello stesso Girone sarà presente anche l’Olanda mentre il match sarà diretto dal signor Orsato della sezione di Schio.

La cronaca minuto per minuto



QUI GERMANIA – La compagine tedesca potrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto arretrato composto da Kimmich ed Hector sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Boateng e Sule. A centrocampo Kroos e Goretzka in cabina di regia mentre davanti Draxler, Muller e Sané a supporto dell’unica punta Werner.

QUI FRANCIA – I transalpini, invece, potrebbero risponde con la stessa formazione che trionfato in Russia: 4-3-3 con Areola tra i pali, pacchetto difensivo formato da Pavard e Lucas Hernandez sulle fasce mentre al centro Umtiti e Varane. A centrocampo Kanté in cabina di regia con Pogba e Matuidi mezze ali mentre davanti il tridente offensivo composto da Griezmann, Giroud e Mbappé.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Germania – Francia, valevole per il Girone 1 della Lega A sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 20.45, con il collegamento pre-partita che inizierà alle ore 20.30. Sarà inoltre possibile seguire il match in live streaming attraverso la piattaforma Premium Play, sul sito di Sport Mediaset e di Canale 5.

Germania – Francia: le probabili formazioni del match

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Hector; Kroos, Goretza; Draxler, Muller, Sané; Werner. Allenatore: Joaquim Loew

FRANCIA (4-3-3): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann, Giroud, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

STADIO: Allianz Arena

ARBITRO: Orsato della sezione di Schio