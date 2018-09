UEFA Nations League, Germania-Francia 0-0: il tabellino della gara

Il tabellino di Germania-Francia 0-0 il risultato finale, tanto equilibrio nel match valido per la UEFA Nations League.

MONACO DI BAVIERA – Nel match valido per la prima giornata della UEFA Nations League Germania e Francia si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Match molto equilibrato con una prima frazione bruttina ed un secondo tempo con le due compagini più lunghe e qualche occasione da una parte e dall’altra. Pareggio giusto per quanto si è visto nel corso del match: entrambe le squadre salgono ad un punto. Domenica la Francia tornerà in campo per giocare, tra le mura amiche, contro l’Olanda.

Germania-Francia 0-0: il tabellino della gara

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Boateng, Hummels Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka (66′ Gundogan), Ginter; Reus (83′ Sanè), Muller, Werner. Allenatore: Joaquim Loew

FRANCIA (4-2-3-1): Areola: Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Matuidi (86′ Tolisso), Griezmann (80′ Fekir), Mbappè, Giroud (66′ Dembelè). Allenatore: Didier Deschamps

RETI:

AMMONIZIONI: Rudiger (G)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

ARBITRO: Orsato della sezione di Schio

STADIO: Allianz Arena

Fonte foto: Twitter Germania