UEFA Nations League, verso Italia-Polonia. Le ultime sugli avversari

A poche ore da Italia – Polonia, gara valida per la UEFA Nations League, le ultime in casa degli avversari degli azzurri

BOLOGNA – Anche per la Polonia la gara di Bologna, contro l’Italia, segnerà l’esordio nella UEFA Nations League. A guidare la nazionale polacca ci sarà Jerzy Brzęczek che ha preso il posto di Adam Nawałka dopo la fallimentare spedizione russa. Il nuovo CT è anche lo zio di Jakub Blaszczykowski, ex ala del Borussia Dortmund, presente anche lui nella lista dei convocati. Nella Polonia figurano molte conoscenze del calcio italiano sia del passato che del presente. Nei convocati possiamo trovare ben 8 giocatori che militano in Serie A più la presenza di Kamil Glik che per anni è stato bandiera e capitano del Torino. Il tecnico polacco ha convocato tre attaccanti: oltre a Milik e Lewandowski, è presente anche la nuova stella del Genoa Krzysztof Piątek, che nelle prime quattro partite ufficiali in rossoblu ha già realizzato 7 reti.

La probabile formazione della Polonia sarà questa: in porta partirà titolare lo juventino Wojciech Szczęsny, mettendo in panchina sia Skorupski che Fabianski. Nella difesa a quattro troviamo a destra Bartosz Bereszynski, terzino della Samp, con Glik e Bednarek centrali, mentre la fascia sinistra sarà affidata a Pietrzak . La diga davanti all’area di rigore dovrebbe essere formata da Goralski, centrocampista classe ’92 del Ludogorec, e Grzegorz Krychowiak, attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca. I tre trequartisti saranno Kurzawa, omonimo del terzino del Paris Saint-Germain, Zielinski e Makuszewski. I tre agiranno alle spalle del bomber e capitano polacco Robert Lewandowski, con i “nostri” Milik e Piatek che partiranno dalla panchina. I precedenti vedono l’Italia leggermente avanti rispetto alla nazionale biancorossa con 4 vittorie contro 3, sono invece sei le partite finite in parità tra le due compagini.

I convocati della Nazionale polacca

Portieri: Fabianski (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Dzwigala (Wisla Plock), Glik (Monaco), Kaminski (Fortuna Dusseldorf), Kedziora (Dinamo Kiev), Pietrzak (Wisla), Reca (Atalanta), Rybus (Lokomotiv Mosca).

Centrocampisti: Blaszczykowski (Wolfsburg), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Kadzior (Dinamo Zagabria), Klich (Leeds), Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Kurzawa (Amiens), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Romanczuk (Jagiellonia), Szymanski (Legia), Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Lewandowski (Bayern), Milik (Napoli), Piatek (Genoa).

