Germania-Francia: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Germania-Francia, incontro valevole per la UEFA Nations League: fischio d’inizio alle ore 20.45.

MONACO DI BAVIERA – Tra poco scenderanno in campo Germania e Francia nell’incontro valevole per il Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per la Germania con Reus e Muller a supporto di Werner mentre la Francia risponde col 4-2-3-1 con Matuidi, Griezmann e Mbappè a supporto di Giroud.

Germania-Francia: le formazioni ufficiali del match

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Boateng, Hummels Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretza, Ginter; Reus, Muller, Werner. Allenatore: Joaquim Loew

FRANCIA (4-2-3-1): Areola: Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappè, Giroud. Allenatore: Didier Deschamps