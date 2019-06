UFFICIALE: Paulo Fonseca nuovo allenatore della Roma

Il tecnico portoghese ha firmato un contratto di due anni con l’opzione per il terzo, l’ex Porto guadagnerà 2,5 milioni di euro l’anno.

ROMA – Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L’ex tecnico di Porto e Shakhtar, infatti, ha da poco firmato un contratto che lo legherà al club capitolino per due stagioni con l’opzione di allungare lo stesso per un altro anno. Non sono state (ancora) rese note le cifre dell’operazione ma la Roma avrebbe circa due milioni allo Shakhtar per liberare il tecnico che guadagnerà 2,5 milioni all’anno.

Queste le sue prime parole da allenatore giallorosso sul sito ufficiale del club: “Sono entusiasta e motivato, credo che insieme potremo costruire qualcosa di speciale. Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore della Roma e desidero ringraziare il club per l’opportunità. Sono motivato e non vedo l’ora di trasferirmi nella Capitale per incontrare i tifosi e cominciare a lavorare”.

Parole al miele anche da parte del presidente Pallotta: “Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”