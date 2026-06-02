Union Brescia-Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Union Brescia-Ascoli di Martedì 2 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la finale dei playoff di Serie C

BRESCIA – Martedì 2 giugno 2026, alle 21:15, allo Stadio Mario Rigamonti, Union Brescia e Ascoli si affrontano per la finale di andata dei playoff di Serie C 2025-2026.

Il ritorno è in programma domenica 7 giugno al “Cino e Lillo Del Duca”, dove si deciderà la squadra che salirà in Serie B.

La formazione lombarda, nata la scorsa estate dalla fusione con la Feralpisalò dopo il fallimento del vecchio club, ha costruito passo dopo passo un’identità solida sotto la guida di Eugenio Corini. Il secondo posto nel Girone A ha permesso ai biancoblù di entrare direttamente nella Fase Nazionale. Da lì, il cammino è stato autorevole. Nel Primo Turno Nazionale, l’Union Brescia ha messo in cassaforte la qualificazione già all’andata con il 3-0 in trasferta sul Casarano. In semifinale, dopo l’1-1 dell’Arechi, ha superato la Salernitana con un netto 2-0 firmato da Crespi e Vido, conquistando la finale davanti al proprio pubblico.

Anche l’Ascoli è entrato nella fase nazionale grazie all’ottimo piazzamento in campionato. Nel Primo Turno Nazionale, lo 0-0 contro il Potenza è bastato per avanzare grazie al miglior piazzamento. La semifinale contro il Catania è stata una montagna russa. All’andata, al Del Duca, i bianconeri hanno dominato con un 4-0 che ha indirizzato il doppio confronto. Al ritorno, in Sicilia, il 2-1 per gli etnei non ha scalfito la qualificazione della squadra di William Viali.

A dirigere la finale di andata sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea (Udine) e Giovanni Boato (Padova). Quarto Ufficiale sarà Simone Gauzolino (Torino). Al VAR ci sarà Daniele Chiffi (Padova) mentre l’AVAR sarà Francesco Zago (Conegliano).

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UNION BRESCIA-ASCOLI]

La presentazione del match

COME ARRIVA L’UNION BRESCIA – .L’Union Brescia di Corini si dispone con il consueto 3-4-2-1, assetto ormai stabile nelle ultime uscite. In porta c’è Gori, mentre la linea a tre è formata da Balestrero, Silvestri e Rizzo, chiamati a garantire compattezza e letture pulite. Sulle fasce agiscono Armati e De Maria, con Mercati e Mallamo in mezzo a dare ritmo e copertura. Sulla trequarti spazio a Lamesta e Zennaro, incaricati di supportare l’unica punta Crespi.

COME ARRIVA L’ASCOLI – L’Ascoli di Tomei risponde con un 4-2-3-1 . Davanti a Vitale, la difesa è composta da Alagna, Curado, Rizzo e Guiebre, quest’ultimo prezioso nelle proiezioni offensive. In mediana agiscono Corradini e Damiani, coppia di equilibrio e costruzione. Sulla trequarti si muovono Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi, alle spalle del centravanti Gori, terminale offensivo bianconero.

Probabili formazioni

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi. Allenatore. Corini

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa:

-in chiaro su Rai Sport (canale 258 digitale terrestre

-su SkySport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite) in diretta televisiva. In streaming su SkyGo e Now TV.