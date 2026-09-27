Union Brescia-Dolomiti Bellunesi: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Union Brescia-Dolomiti Bellunesi di domenica 27 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

BRESCIA – Domenica 27 settembre, nella cornice dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia andrà in scena Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, match valido per la settima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte del campo ci saranno i padroni di casa, secondi in classifica con 14 punti e ancora imbattuti dopo le prime sei giornate. Il bilancio dell’Union Brescia è di quattro vittorie e due pareggi, con 11 gol realizzati e appena tre subiti. Dopo i pareggi per 2-2 contro il Treviso e per 0-0 contro il Trento, la squadra di Corini è tornata alla vittoria nell’ultimo turno travolgendo 4-0 l’Alcione Milano.

Dall’altra parte ci saranno invece la Dolomiti Bellunesi, ottava in classifica con nove punti conquistati grazie a due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. L’unico ko è arrivato proprio nell’ultimo turno, con la formazione veneta battuta 2-1 dal Lumezzane. La vittoria manca invece dallo scorso 6 settembre, quando la Dolomiti Bellunesi si è imposta 2-1 sulla Giana Erminio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI]

BRESCIA:. A disposizione:



DOLOMITI BELLUNESI:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Sarà Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo a dirigere Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, match valido per la settima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 14:30. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno e Andrea Cocomero di Nichelino, mentre il quarto uomo sarà Davide Ammannati di Firenze. Thomas Storgato di Castelfranco Veneto sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

QUI UNION BRESCIA – L’Union Brescia scende in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Zacchi con Sina, Silvestri e Rizzo a formare il tridente difensivo. Casasola e De Maria saranno larghi a centrocampo con Mercati e Zennaro a completare il reparto centralmente. In avanti Crespi sarà il riferimento offensivo, supportato da Balestrero e Rizzo Pinna che svarieranno sulla trequarti.

QUI DOLOMITI BELLUNESI – Le Dolomiti Bellunesi rispondono con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Sonzogni, i quattro in difesa saranno Trabucchi, Mondonico, Gobetti e Migliardi. Montenegro e Ba formeranno la diga di centrocampo, mentre Beltaief, Clemenza e Mignanelli agiranno sulla trequarti alle spalle di Kowalski.

Le probabili formazioni di Union Brescia-Dolomiti Bellunesi

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Zacchi; Sina, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Zennaro, De Maria; Balestrero, Rizzo Pinna; Crespi. Allenatore: Corini.

DOLOMITI BELLUNESI (4-2-3-1): Sonzogni; Trabucchi, Mondonico, Gobetti, Migliardi; Montenegro, Ba; Beltaief, Clemenza, Mignanelli; Kowalski. Allenatore: Bonatti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Union Brescia-Dolomiti Bellunesi valido per la settima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Union Brescia-Dolomiti Bellunesi in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.