Uruguay – Paraguay: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Uruguay – Paraguay del 4 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022

MONTEVIDEO – Venerdì 4 giugno alle ore 00.00 andrà in scena Uruguay – Paraguay, incontro valido per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2022. Da una parte, dunque, c’è la Nazionale di Tabarez che viene dalla sconfitta casalinga contro il Brasile mentre dall’altra troviamo la Nazionale di Berizzo che è reduce dal pari interno contro la Colombia. Entrambe occupano la quarta posizione in classifica con 6 punti, +2 sul Cile e Colombia e -3 dall’Ecuador terzo. Negli ultimi dieci precedenti il bilancio è favorevole alla Celeste che ha ottenuto 5 vittorie contro i 2 successi della Nazionale Paraguaiana, 3 i pareggi.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI URUGUAY – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Campana in porta, pacchetto difensivo composto da Caceres e Gimenez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Araujo e Godin. A centrocampo Lucas Torreira e Bentancur in cabina di regia con Nandez e De La Cruz sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Maxi Gomez e Suarez.

QUI PARAGUAY – Berizzo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Silva tra i pali, reparto arretrato formato da Espinola e Junior Alonso sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Balbuena e Gustavo Gomez. A centrocampo Lucena in cabina di regia con Sanchez e Gaston Gimenez mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Oscar Romero, Sanabria e Angel Romero.

Le probabili formazioni di Uruguay – Paraguay

URUGUAY (4-4-2): Campana; Caceres, Araujo, Godin, Gimenez; Nandez, Lucas Torreira, Bentancur, De La Cruz; Maxi Gomez, Suarez. Allenatore: Tabarez

PARAGUAY (4-3-3): Silva; Espinola, Balbuena, Gustavo Gomez, Junior Alonso; Sanchez, Lucena, Gaston Gimenez; Oscar Romero, Sanabria, Angel Romero. Allenatore: Berizzo

STADIO: Centenario

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Uruguay – Paraguay, valido per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2022, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.