Vado-Barletta 2-0: liguri in finale poule scudetto

Diretta Vado-Barletta di Sabato 30 maggio 2026: a segno Vita al 40′ del primo tempo e Pisanu al 9′ della ripresa

VADO LIGURE – Il Vado conquista una vittoria pesante e meritata contro il Barletta, imponendosi 2-0 nella gara di ritorno della semifinale poule scudetto grazie alle reti di Vita e Pisanu. Una partita intensa, ricca di occasioni e caratterizzata dalle parate straordinarie di Bellocci, autentico protagonista della serata. Nonostante l’espulsione di Saltarelli nel finale, i liguri hanno mantenuto il controllo del match, respingendo ogni tentativo di rimonta dei pugliesi.

Cronaca del match

L’avvio è subito vibrante: al 5’ Patrick Lazzarini sfiora il gol con un destro dal limite, mentre il Barletta risponde con Lattanzio, fermato da Bellocci. Gli ospiti crescono e al 16’ Da Silva impegna severamente il portiere rossoblù, che si supera anche al 25’ e al 30’ su due conclusioni ravvicinate di Lattanzio.

Nel momento migliore del Barletta, il Vado colpisce: al 40’ De Rinaldis guida un contropiede perfetto e serve Vita, che tutto solo batte Fernandes per l’1-0. La ripresa si apre con un Barletta aggressivo, ma al 54’ arriva il raddoppio: Pisanu lascia partire un destro dai venticinque metri che si infila sotto l’incrocio, firmando un gol spettacolare.

I pugliesi reagiscono con Alma e Malcore, ma trovano sempre un insuperabile Bellocci, autore di almeno tre interventi decisivi. Al 80’ il Vado resta in dieci per la doppia ammonizione di Saltarelli, ma la squadra di Sesia resiste con ordine e sfiora anche il tris in contropiede con Arras.

Nel finale nervi tesi e qualche scintilla tra le panchine, ma il risultato non cambia. Il Vado chiude 2-0 e porta a casa una vittoria di grande carattere, mentre il Barletta paga le occasioni fallite e la serata di grazia del portiere ligure.

Tabellino

VADO: Bellocci, Lazzarini M. (dal 22′ st Lupinacci), Bondioli, Saltarelli, Lazzarini P., Abonckelet (dal 38′ st Bussaglia), Pisanu (dal 33′ st Gulinelli), De Rinaldis (dal 45′ st Sacco), Rosa, Raffini (dal 20′ st Arras), Vita. A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Arras, Gulinelli, Boldarin, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Stampi.

BARLETTA: Fernandes, Cancelli (dal 18′ st Laringe), Manetta, Bizzotto (dal 18′ st Bonnín), Ragone, Franco, Piarulli, Malagnino (dal 22′ st Dicuonzo), Lattanzio (dal 22′ st Malcore), Alma (dal 38′ st Coccia), Da Silva. A disposizione: Caputo, Basso, Laringe, Malcore, Bonnín, Fino, Dicuonzo, Martano, Coccia

Reti: al 40′ pt Vita, al 9′ st Pisanu

Ammonizioni: Saltarelli, Bussaglia, Ragone

Espulsioni: al 34′ st Saltarelli per doppia ammonizione

Recupero: 1′ pt, 5′ st

NOTA: scambio tra De Rinaldis e Vita al 40 di gioco e conclusione vincente in area con il mancino rasoterra e palla alla sinistra del portiere. Al 9′ della ripresa raddoppio della squadra ligure con una grande conclusione di Pisanu sugli sviluppi di corner dalla sinistra tentativo con il destro da fuori area verso il primo palo a sorprendere Fernandes

Le formazioni ufficiali di Vado-Barletta

VADO: Bellocci, Lazzarini M., Bondioli, Saltarelli, Lazzarini P., Abonckelet, Pisanu, De Rinaldis, Rosa, Raffini, Vita. A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Arras, Gulinelli, Boldarin, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Stampi.

BARLETTA: Fernandes, Cancelli, Manetta, Bizzotto, Ragone, Franco, Piarulli, Malagnino, Lattanzio, Alma, Da Silva. A disposizione: Caputo, Basso, Laringe, Malcore, Bonnín, Fino, Dicuonzo, Martano, Coccia

La presentazione del match

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 16:00, allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure, andrà in scena Vado-Barletta, semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D. Si riparte dal 2-1 in favore dei pugliesi, maturato nel match d’andata del 24 maggio, una rimonta che ha lasciato aperto ogni scenario in vista della gara decisiva.

Il confronto mette di fronte due squadre che hanno dominato i rispettivi gironi di campionato, conquistando la promozione diretta in Serie C e arrivando alla fase finale con pieno merito. Il Vado di Marco Sesia, dopo aver vinto il Girone A, ha superato la fase a triangolare della Poule Scudetto grazie a un pareggio spettacolare per 3-3 sul campo del Treviso e a un convincente 3-0 interno contro la Folgore Caratese. Quattro punti e una differenza reti favorevole sono bastati ai liguri per staccare il pass per le semifinali.

Dall’altra parte, il Barletta ha vissuto una stagione straordinaria nel difficilissimo Girone H, chiuso al primo posto sotto la guida di Massimo Paci, subentrato in corsa e capace di imprimere una svolta decisiva alla squadra. Anche nella Poule Scudetto i biancorossi hanno mostrato solidità e continuità, vincendo il proprio triangolare e presentandosi alla doppia sfida con il Vado con grande fiducia

A dirigere l’incontro sarà il signor Decimo della sezione di Napoli, affiancato dagli assistenti Spagnolo di Reggio Emilia e Gatto di Reggio Calabria. Una terna esperta per una sfida che si preannuncia vibrante e ad alta intensità agonistica.

COME ARRIVA IL VADO – Il Vado dovrebbe disporsi con un 3‑4‑2‑1 molto compatto, con Bellocci tra i pali e una linea difensiva formata da Lupinacci, Saltarelli e Lazzarini. Sulle corsie agiranno Rosa e Ciccone, mentre in mezzo Abonckelet e De Rinaldis garantiranno equilibrio e costruzione. Alle spalle dell’unica punta Raffini si muoveranno Arras e Vita, chiamati a creare superiorità tra le linee e a dare imprevedibilità alla manovra. La guida tecnica è affidata a Marco Sesia.

COME ARRIVA IL BARLETTA – Il Barletta risponderà con il consueto 4‑2‑3‑1 impostato da Massimo Paci. In porta ci sarà Fernandes, protetto dalla linea difensiva composta da Cancelli, Franco, Bizzotto e Ragone. In mediana spazio alla coppia Cerutti–Piarulli, mentre sulla trequarti agiranno Malagnino, Lattanzio e Laringe, pronti a supportare Da Silva, riferimento offensivo.

Probabili formazioni

VADO (3-4-2-1): Bellocci; Lupinacci, Saltarelli, Lazzarini; Rosa, Abonckelet, De Rinaldis, Ciccone; Arras, Vita; Raffini. Allenatore: Marco Sesia.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes; Cancelli, Franco, Bizzotto, Ragone; Cerutti, Piarulli; Malagnino, Lattanzio, Laringe; Da Silva. Allenatore: Massimo Paci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro viene trasmesso in diretta tv su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul Sito Ufficiale di Antenna Sud.