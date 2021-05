Valladolid – Atletico Madrid: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Valladolid – Atletico Madrid del 22 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Liga

VALLADOLID – Sabato 22 maggio alle ore 18 si giocherà Valladolid – Atletico Madrid, incontro valevole per la trentottesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Sergio che viene dalla sconfitta esterna contro la Real Sociedad ed in classifica occupa la penultima posizione con 31 punti. I padroni di casa, per salvarsi, devono vincere e sperare che Huesca ed Elche non facciano altrettanto. Dall’altra parte troviamo la squadra di Simeone che è reduce dall’incredibile vittoria in rimonta contro l’Osasuna ed in classifica occupa la prima posizione con 83 punti, +2 sul Real Madrid. Ai Colchoneros serve una vittoria per laurearsi campioni di Spagna.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI VALLADOLID – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Masip in porta, pacchetto difensivo composto da Luis Perez e Olaza sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Joaquin Fernandez e Javi Sanchez. A centrocampo Alcaraz e Perez in cabina di regia con Hervias e Oscar Plano sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Kodro e Jota.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Oblak tra i pali, reparto arretrato composto da Savic, Felipe ed Hermoso. A centrocampo Koke e Saul in cabina di regia con Trippier e Carrasco sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Llorente alle spalle di Correa e Luis Suarez.

Le probabili formazioni di Valladolid – Atletico Madrid

VALLADOLID (4-4-2): Masip; Luis Perez, Joaquin Fernandez, Javi Sanchez, Olaza; Hervias, Alcaraz, Perez, Oscar Plano; Kodro, Jota. Allenatore: Sergio

ATLETICO MADRID (3-4-1-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Correa, Luis Suarez. Allenatore: Simeone

STADIO: José Zorrilla

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Valladolid – Atletico Madrid, valevole per la trentottesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.