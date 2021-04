Venezia – Cosenza: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Venezia – Cosenza di Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie B

VENEZIA – Domenica 11 aprile 2021, alle ore 19:00, il Venezia ospiterà il Cosenza per la 33° giornata del campionato di Serie B. La gara di andata, disputata il 22 dicembre 2020, era terminata con il risultato di 0-0. Il Venezia é dato per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.85 . Nelle ultime cinque gare disputate il Venezia ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 gol e subendone 8. Il Cosenza invece ha collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 4 reti e subendone 4. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 19:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove comanda l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione segue il Lecce con 58 e la Salernitana con 54 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Venezia – Cosenza, valida per la giornata 33 del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Venezia – Cosenza

Il Venezia dovrebbe optare invece per un 4-3-2-1 con Pomini tra i pali, in difesa Ceccaroni e Modolo e terzini Ferrarini e Molinaro. In mediana Taugourdeau affiancato da Maleh e Fiordilino. In attacco Aramu e Di Mariano sulla trequarti alle spalle di Bocalon unica punta. Il Cosenza dovrebbe optare invece per un 3-4-2-1 con Falcone tra i pali, pacchetto difensivo formato da Tiritiello, Idda e Legittimo. In mediana Sciaudone e Kone ed esterni Gerbo e Crecco. In attacco Tremolada sulla trequarti alle spalle di Trotta e Carretta.

VENEZIA (4-3-2-1): Pomini; Ferrarini, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Maleh, Taugourdeau, Fiordilino; Aramu, Di Mariano; Bocalon. Allenatore: Zanetti.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Gerbo, Kone, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Carretta, Trotta. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.