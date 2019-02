Venezia-Lecce 1-1, il tabellino: Palombi risponde a Citro

Il tabellino di Venezia-Lecce 1-1 il risultato finale: i padroni di casa passano in vantaggio con Citro ma gli ospiti pareggiano con Palombi.

VENEZIA – Nel match valevole per il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B Venezia e Lecce si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nei primi minuti della seconda frazione con i padroni di casa che passano con Citro ma gli ospiti pareggiano con Palombi. Con questo pareggio la squadra pugliese sale in quarta posizione con 35 punti mentre i lagunari salgono al dodicesimo posto con 26 punti.

Venezia-Lecce 1-1: il tabellino del match

VENEZIA (4-3-3) Vicario, Bruscagin, Fornasier, Bentivoglio, Modolo, Pinato (73′ Besea), Segre, Lombardi (65′ Vrioni), Garofalo, Citro (83′ Schiavone), Bocalon. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, Suciu, St.Clair, Zennaro, Besea, Mazan, Schiavone, Cernuto, Zampano, Vrioni. Allenatore: Zenga

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Petriccione, Tachtsidis (82′ Falco), Mancosu, Haye (60′ Tabanelli), Palombi, Meccariello, La Mantia (64′ Tumminello), Venuti, Lucioni, Calderoni. A disposizione: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Marino, Saraniti, Falco, Felici, Tabanelli, Fiamozzi. Allenatore: Liverani

RETI: 50′ Citro (V), 52′ Palombi (L)

AMMONIZIONI: Lucioni (L), Lombardi (V)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Penzo