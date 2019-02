Venezia – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Perugia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 19

VENEZIA – Mercoledì 27 febbraio alle ore 19 andrà in scena Venezia – Perugia, incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine lagunare che viene dalla sconfitta contro il Livorno, subita all’ultimo minuto, ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 26 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che nell’ultima giornata di campionato ha perso in casa contro il Cosenza ed in classifica occupa il nono posto con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 27 febbraio alle ore 18.15 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Mazan e Bruscagin sulle corsie esterne mentre nel mezzo Domizzi e Modolo. A centrocampo Segre in cabina di regia con Bentivoglio e Suciu mezze ali mentre in attacco Di Mariano alle spalle della coppia formata da Lombardi e Bocalon.

QUI PERUGIA – La compagine umbra dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Gabriel in porta, reparto arretrato formato da Rosi e Felicioli sulle fasce mentre nel mezzo Sgarbi e Gyomber. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Kouan e Moscati mezze ali mentre in attacco Falzerano alle spalle del tandem offensivo composto da Melchiorri e Vido.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Perugia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, verrà tramesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Venezia – Perugia

VENEZIA (4-3-1-2): Vicario; Mazan, Domizzi, Modolo, Bruscagin, Segre, Bentivoglio, Suciu, Di Mariano, Lombardi, Bocalon. Allenatore: Zenga

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Felicioli, Kouan, Bianco, Moscati, Falzerano, Melchiorri Vido. Allenatore: Nesta

STADIO: Pierluigi Penzo