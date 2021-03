Venezia – Reggina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Venezia – Reggina di Venerdì 2 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Serie B

VENEZIA – Venerdì 2 aprile 2021, alle ore 19:00 si disputa Venezia – Reggina, incontro valevole per la giornata 31 di Serie B. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 14 dicembre 2020 dove il Venezia si è imposto per 1-2. Il Venezia gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.05. Nelle ultime cinque gare disputate il Venezia ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 9 e subendone 7. La Reggina invece ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 5. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 19:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove guida l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione segue il Lecce con 52 e la Salernitana con 51.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Venezia – Reggina, valevole per la giornata 31 di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN Italia. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La sfida sarà anche disponibile su RAI Sport.

Le probabili formazioni di Venezia – Reggina

Il Venezia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Pomini tra i pali, in difesa Modolo e Ceccaroni centrali e Ferrarini e Molinaro terzini. A centrocampo in cabina di regia Taugourdeau affiancato da Maleh e Fiordilino. In attacco Aramu sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Johnsen e Di Mariano.

La Reggina dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Joronen in porta, in difesa terzini Lakicevic e Di Chiara e al centro Dalle Mura e Di Chiara. In mediana Crisetig affiancato da Crimi e Bianchi. In attacco il tridente con Rivas e Edera ali e Montalto punta centrale.

VENEZIA (4-2-3-1): Pomini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugourdeau, Fiordilino; Aramu; Johnsen, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.

REGGINA (4-3-3): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crimi, Crisetig, Bianchi; Rivas, Montalto, Edera. Allenatore: Baroni.